Kontron pITX-APL V2.0: одноплатный компьютер с чипом Intel Apollo Lake и двумя портами GbE

Компания Kontron выпустила одноплатный компьютер pITX-APL V2.0, предназначенный для создания информационных и развлекательных терминалов, промышленных устройств, небольших клиентских систем и пр.

Новинка выполнена в формате Pico-ITX: габариты составляют всего 100 ? 72 мм. Заявленный диапазон рабочих температур простирается от -25 до 75 градусов Цельсия.

Основой служит процессор Intel поколения Apollo Lake. В максимальной версии применяется четырёхъядерный чип Atom x7-E3950, работающий на тактовой частоте 1,6 ГГц с возможностью повышения до 2,0 ГГц. В состав изделия входит ускоритель Intel HD Graphics 505.

Возможно использование до 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR4. Доступны разъёмы SATA 3.0 и mSATA, а также комбинированный слот microSD/microSIM (опционально возможна установка сотового модема 4G/LTE).

Мини-компьютер наделён двухпортовым сетевым контроллером Gigabit Ethernet (GbE). На панель с разъёмами выведены интерфейсы HDMI и mini DisplayPort 1.2, гнёзда для сетевых кабелей и два порта USB 3.0 Type-A.

Информации об ориентировочной цене Kontron pITX-APL V2.0 на данный момент нет.



