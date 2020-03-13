Xerox берёт паузу в переговорах с HP Inc из-за коронавируса

Сегодня компания Xerox Holdings Corporation была вынуждена заявить, что приостанавливает переговоры и деловые встречи, связанные с подготовкой к вероятной сделке с HP Inc. из-за сложной эпидемиологической ситуации, угрожающей безопасности сотрудников, партнёров и клиентов. Намерения купить HP Inc. остаются в силе.

Xerox берёт паузу в переговорах с HP Inc из-за коронавируса

Источник изображения: Xerox

Одновременно представители Xerox сочли нужным добавить, что ни приостановка торгов акциями HP Inc., ни существенное снижение их курсовой стоимости не смогут служить сигналами к однозначному отказу от объявленных ранее намерений купить активы последней из компаний.

Xerox берёт паузу в переговорах с HP Inc из-за коронавируса

Источник изображения: Seeking Alpha

Эксперты JPMorgan Chase со страниц ресурса Barron’s сообщают, что падение фондового рынка и распространение коронавируса значительно усложнят получение компанией Xerox многомиллиардного займа, который потребуется для покупки акций HP Inc. Кредиторы просто предпочтут не рисковать, и сделка может сорваться из-за нехватки финансирования. Для самих акционеров HP Inc. такой сценарий может оказаться выгодным, поскольку компания пообещала в ближайшие три года потратить на выкуп собственных акций около $15 млрд, и половина этой суммы будет израсходована в течение двенадцати месяцев после ближайшего собрания акционеров. Для Xerox всё усложняется тем, что её акции тоже теряют в цене, а их она собирается использовать в расчётах по сделке.

По мнению аналитиков, сохраняется небольшой шанс разворота инициативы, при котором HP Inc. сама купит Xerox, но руководство первой не раз выражало свои сомнения по поводу целесообразности такого шага. В сложившихся условиях тают шансы прямого выкупа акций HP Inc. компанией Xerox в рамках так называемого «враждебного поглощения». Возможно, вынужденная пауза в переговорах пойдёт не на пользу интересам Xerox.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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