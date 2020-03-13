Неттопы Bleujour Meta U построены на процессорах Intel Whiskey Lake
Анонсированы новейшие компактные настольные ПК Bleujour Meta U, построенные на базе процессоров Intel поколения Whiskey Lake. Их главная особенность, помимо размеров – это полностью бесшумная работа, что было достигнуто отсутствием в них кулеров.
Тепло от процессора и чипсета отводит здесь система радиаторов, в состав которой входит и сам корпус. Компьютеры Bleujour Meta U выполнены в нескольких конфигурациях с процессорами от 2-ядерного дешевого Celeron и до мощного Intel Core i7-8665U. В них имеются 8 Гб оперативной памяти старого стандарта DDR3, но, видимо, нет штатного накопителя, потому что производитель не предоставил информацию о его емкости или хотя бы наличии.
Известно, что неттопы получили два порта HDMI 2.0, пару COM-портов, гигабитный Ethernet, а также три порта USB 3.1 вместе с единственным портом USB 2.0. Модуль Wi-Fi, который здесь тоже есть, при необходимости может быть «физически деактивирован». Bleujour Meta U совместимы с Windows 10 и могут использоваться как дома, так и в офисе. Дата их релиза и цена неизвестны.