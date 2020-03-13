Неттопы Bleujour Meta U построены на процессорах Intel Whiskey Lake

Анонсированы новейшие компактные настольные ПК Bleujour Meta U, построенные на базе процессоров Intel поколения Whiskey Lake. Их главная особенность, помимо размеров – это полностью бесшумная работа, что было достигнуто отсутствием в них кулеров.

Тепло от процессора и чипсета отводит здесь система радиаторов, в состав которой входит и сам корпус. Компьютеры Bleujour Meta U выполнены в нескольких конфигурациях с процессорами от 2-ядерного дешевого Celeron и до мощного Intel Core i7-8665U. В них имеются 8 Гб оперативной памяти старого стандарта DDR3, но, видимо, нет штатного накопителя, потому что производитель не предоставил информацию о его емкости или хотя бы наличии.