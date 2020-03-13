Неттопы Bleujour Meta U построены на процессорах Intel Whiskey Lake

Анонсированы новейшие компактные настольные ПК Bleujour Meta U, построенные на базе процессоров Intel поколения Whiskey Lake. Их главная особенность, помимо размеров – это полностью бесшумная работа, что было достигнуто отсутствием в них кулеров.

Тепло от процессора и чипсета отводит здесь система радиаторов, в состав которой входит и сам корпус. Компьютеры Bleujour Meta U выполнены в нескольких конфигурациях с процессорами от 2-ядерного дешевого Celeron и до мощного Intel Core i7-8665U. В них имеются 8 Гб оперативной памяти старого стандарта DDR3, но, видимо, нет штатного накопителя, потому что производитель не предоставил информацию о его емкости или хотя бы наличии.


Известно, что неттопы получили два порта HDMI 2.0, пару COM-портов, гигабитный Ethernet, а также три порта USB 3.1 вместе с единственным портом USB 2.0. Модуль Wi-Fi, который здесь тоже есть, при необходимости может быть «физически деактивирован». Bleujour Meta U совместимы с Windows 10 и могут использоваться как дома, так и в офисе. Дата их релиза и цена неизвестны.

Максим Мишенев, MobileDevice

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Ноутбуки Apple могут перейти на процессоры от смартфоновНоутбуки Apple могут перейти на процессоры от смартфонов
Профессиональный Ryzen 5 Pro 4650U оказался лучше потребительского Ryzen 5 4500UПрофессиональный Ryzen 5 Pro 4650U оказался лучше потребительского Ryzen 5 4500U
Готовится новая версия GeForce RTX 2060 с увеличенным объёмом памятиГотовится новая версия GeForce RTX 2060 с увеличенным объёмом памяти
Multi-GPU жив: Radeon RX 5600 XT может значительно увеличить производительность RX 5700Multi-GPU жив: Radeon RX 5600 XT может значительно увеличить производительность RX 5700
Рост числа транзисторов в чипах продолжает следовать закону МураРост числа транзисторов в чипах продолжает следовать закону Мура
Блок рекламы


Похожие новости
Выяснились европейские цены почти всех процессоров Comet Lake-SВыяснились европейские цены почти всех процессоров Comet Lake-S
Intel готовит 16-ядерные десктопные процессоры с разнородными ядрами в семействе Alder Lake-SIntel готовит 16-ядерные десктопные процессоры с разнородными ядрами в семействе Alder Lake-S
Intel ещё не определилась: процессоры Comet Lake-S выйдут когда-то в следующем кварталеIntel ещё не определилась: процессоры Comet Lake-S выйдут когда-то в следующем квартале
Intel NUC 11 на процессорах Tiger Lake выйдут не раньше второй половины 2020 годаIntel NUC 11 на процессорах Tiger Lake выйдут не раньше второй половины 2020 года
Intel Xeon в несколько раз превзошёл восемь Tesla V100 при обучении нейросетиIntel Xeon в несколько раз превзошёл восемь Tesla V100 при обучении нейросети
Intel Core i9-10900K вновь протестирован в 3DMark: небольшое отставание от AMD Ryzen 3900XIntel Core i9-10900K вновь протестирован в 3DMark: небольшое отставание от AMD Ryzen 3900X
AMD Ryzen 7 4800H неплохо показал себя на фоне чипов Comet Lake-H в GeekbenchAMD Ryzen 7 4800H неплохо показал себя на фоне чипов Comet Lake-H в Geekbench
Разработчикам уже доступна документация по дискретной графике Intel DG2Разработчикам уже доступна документация по дискретной графике Intel DG2
AMD забрала у NVIDIA и Intel ещё немного доли на рынке графических процессоровAMD забрала у NVIDIA и Intel ещё немного доли на рынке графических процессоров
Компактный компьютер NZXT BLD H1 оснащён чипом Intel Core i9Компактный компьютер NZXT BLD H1 оснащён чипом Intel Core i9
Последние новости
Подгружаем последние новости