Canon подтвердила продвинутые характеристики EOS R5 и раскрыла новые подробности

Canon подтвердила продвинутые характеристики EOS R5 и раскрыла новые подробности

13 февраля Canon рассказала публике о создании новой и во многом новаторской полнокадровой беззеркальной камеры EOS R5. Была заявлена поддержка записи и видео в 8K; скорострельность до 12 кадров/с с механическим затвором и до 20 кадров/с — с электронным; встроенная система механической стабилизации матрицы.

В конце февраля на мероприятии WPPI компания показала своё детище за стеклом, что позволило оценить подробнее дизайн корпуса. Теперь японский производитель раскрыл некоторые дополнительные подробности. Так, Canon заявила, что запись видео 8K производится по всей ширине сенсора, без кроп-фактора, и при полноценных 30 кадрах/с — впечатляющее достижение, учитывая, что даже 4K/30p сегодня не часто можно встретить в полнокадрновых фотоаппаратах.

При этом во всех режимах съёмки с разрешением 8K поддерживается знаменитая технология автофокусировки Dual Pixel CMOS. EOS R5 также обладает улучшенной интеллектуальной автофокусировкой с новыми оптимизациями для съёмки животных: устройство распознаёт собак, кошек и птиц, определяя не только глаза, но также голову и тело в ситуациях, когда глаза не видны.

Canon подтвердила продвинутые характеристики EOS R5 и раскрыла новые подробности

Напомним: EOS R5 обладает модулем Wi-Fi и поддерживает автоматическую передачу файлов с устройства на облачную платформу image.canon; для дополнительного удобства предусмотрены два слота под карты памяти; порты для микрофона и наушников, башмак для вспышки, порт для подключения пульта ДУ, порт USB (скорее всего, USB-C) и выход HDMI.

Старший менеджер по маркетингу профессиональных продуктов Canon Ричард Шеперд (Richard Shepherd) отметил в свежем пресс-релизе: «Кто-то говорит, что EOS R5 обладает „невозможными“ характеристиками. Сегодня мы снова подтверждаем: мы добиваемся невозможного, чтобы наши клиенты получили камеру для фото- и видеосъёмки исключительного качества. Выпуском новой камеры мы бросаем вызов остальным производителям, показывая, на что способны. Камера EOS R5 с объективами RF демонстрирует наше стремление переосмыслить возможности беззеркальных камер и показать уникальную способность Canon создавать по-настоящему нужные устройства».

Canon подтвердила продвинутые характеристики EOS R5 и раскрыла новые подробности


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Ноутбуки Apple могут перейти на процессоры от смартфоновНоутбуки Apple могут перейти на процессоры от смартфонов
Профессиональный Ryzen 5 Pro 4650U оказался лучше потребительского Ryzen 5 4500UПрофессиональный Ryzen 5 Pro 4650U оказался лучше потребительского Ryzen 5 4500U
Готовится новая версия GeForce RTX 2060 с увеличенным объёмом памятиГотовится новая версия GeForce RTX 2060 с увеличенным объёмом памяти
Multi-GPU жив: Radeon RX 5600 XT может значительно увеличить производительность RX 5700Multi-GPU жив: Radeon RX 5600 XT может значительно увеличить производительность RX 5700
Рост числа транзисторов в чипах продолжает следовать закону МураРост числа транзисторов в чипах продолжает следовать закону Мура
Блок рекламы


Похожие новости
Kingston Canvas Plus: новые флеш-карты форматов SD и microSDKingston Canvas Plus: новые флеш-карты форматов SD и microSD
Canon представила зеркалку 850D с обновлённым автофокусом и видео 4KCanon представила зеркалку 850D с обновлённым автофокусом и видео 4K
D6 выйдет в апреле за $6500 долларов — Nikon назвала официальные характеристикиD6 выйдет в апреле за $6500 долларов — Nikon назвала официальные характеристики
Pascal жив: подтверждённые характеристики и первые тесты GeForce MX330 и MX350Pascal жив: подтверждённые характеристики и первые тесты GeForce MX330 и MX350
ARM анонсировала новые ИИ-чипы для Интернета вещейARM анонсировала новые ИИ-чипы для Интернета вещей
Новые версии процессоров AMD Dali замечены в коде Google Chrome OSНовые версии процессоров AMD Dali замечены в коде Google Chrome OS
Хет-трик MSI: новые изогнутые мониторы для игр с диагональю 27 дюймовХет-трик MSI: новые изогнутые мониторы для игр с диагональю 27 дюймов
Новые модули памяти Kingston HyperX рассчитаны на настольные ПК и ноутбукиНовые модули памяти Kingston HyperX рассчитаны на настольные ПК и ноутбуки
Выяснились подробности о Radeon RX 5600 XT от компаний MSI и XFXВыяснились подробности о Radeon RX 5600 XT от компаний MSI и XFX
Характеристики AMD Radeon RX 5600 XT: 2304 ядер и 6 Гбайт GDDR6Характеристики AMD Radeon RX 5600 XT: 2304 ядер и 6 Гбайт GDDR6
Последние новости
Подгружаем последние новости