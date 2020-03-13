Canon подтвердила продвинутые характеристики EOS R5 и раскрыла новые подробности

13 февраля Canon рассказала публике о создании новой и во многом новаторской полнокадровой беззеркальной камеры EOS R5. Была заявлена поддержка записи и видео в 8K; скорострельность до 12 кадров/с с механическим затвором и до 20 кадров/с — с электронным; встроенная система механической стабилизации матрицы.

В конце февраля на мероприятии WPPI компания показала своё детище за стеклом, что позволило оценить подробнее дизайн корпуса. Теперь японский производитель раскрыл некоторые дополнительные подробности. Так, Canon заявила, что запись видео 8K производится по всей ширине сенсора, без кроп-фактора, и при полноценных 30 кадрах/с — впечатляющее достижение, учитывая, что даже 4K/30p сегодня не часто можно встретить в полнокадрновых фотоаппаратах.

При этом во всех режимах съёмки с разрешением 8K поддерживается знаменитая технология автофокусировки Dual Pixel CMOS. EOS R5 также обладает улучшенной интеллектуальной автофокусировкой с новыми оптимизациями для съёмки животных: устройство распознаёт собак, кошек и птиц, определяя не только глаза, но также голову и тело в ситуациях, когда глаза не видны.

Напомним: EOS R5 обладает модулем Wi-Fi и поддерживает автоматическую передачу файлов с устройства на облачную платформу image.canon; для дополнительного удобства предусмотрены два слота под карты памяти; порты для микрофона и наушников, башмак для вспышки, порт для подключения пульта ДУ, порт USB (скорее всего, USB-C) и выход HDMI.

Старший менеджер по маркетингу профессиональных продуктов Canon Ричард Шеперд (Richard Shepherd) отметил в свежем пресс-релизе: «Кто-то говорит, что EOS R5 обладает „невозможными“ характеристиками. Сегодня мы снова подтверждаем: мы добиваемся невозможного, чтобы наши клиенты получили камеру для фото- и видеосъёмки исключительного качества. Выпуском новой камеры мы бросаем вызов остальным производителям, показывая, на что способны. Камера EOS R5 с объективами RF демонстрирует наше стремление переосмыслить возможности беззеркальных камер и показать уникальную способность Canon создавать по-настоящему нужные устройства».



