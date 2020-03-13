Synology DS220j: сетевое хранилище данных для дома или офиса

Компания Synology выпустила устройство DiskStation DS220j — это сетевая система хранения данных базового уровня, предназначенная для домашнего или офисного использования.

Новинка построена на четырёхъядерном процессоре Realtek RTD1296 с тактовой частотой до 1,4 ГГц. Объём оперативной памяти DDR4 составляет 512 Мбайт.

Допускается установка двух накопителей типоразмера 3,5 или 2,5 дюйма с интерфейсом SATA 3.0. Максимально поддерживаемая внутренняя вместимость составляет 32 Тбайт.

Устройство оборудовано одним сетевым портом Gigabit Ethernet (RJ-45) и двумя разъёмами USB 3.0: все интерфейсы сосредоточены в тыльной части. За охлаждение отвечает 92-мм вентилятор. Хранилище имеет размеры 165 ? 100 ? 225,5 мм и весит 880 г (без установленных накопителей).

Новинка функционирует под управлением Synology DiskStation Manager (DSM) — сетевой операционной системы, предоставляющей службы частного облака. Благодаря реализованной в Synology DS220j поддержке большого числа сетевых протоколов можно беспрепятственно обмениваться файлами между платформами Windows, macOS и Linux. Инструмент Cloud Sync обеспечивает синхронизацию хранилищ Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Baidu и Box с домашней системой DiskStation.

Средства Synology Drive Client обеспечивают резервное копирование важных папок на компьютерах в реальном времени или по расписанию для предотвращения случайного удаления и защиты от программ-вымогателей.



