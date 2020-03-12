Готовится новая версия GeForce RTX 2060 с увеличенным объёмом памяти

По слухам, ждать выхода видеокарт NVIDIA нового поколения в ближайшем будущем не стоит, однако это не означает, что в скором времени мы не увидим новых GeForce. Ресурс PCGamesN обнаружил в базе нотификаций Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) упоминание новой версии видеокарты GeForce RTX 2060.

Оригинальная GeForce RTX 2060, вышедшая в январе 2019 года, построена на графическом процессоре Turing TU106 с 1920 ядрами CUDA и оснащена 6 Гбайт памяти GDDR6 с тактовой частотой 1750 МГц (эффективная частота 14 ГГц). Ранее в этом году также появились версии видеокарты GeForce RTX 2060 на графическом процессоре Turing TU104 с такой же конфигурацией ядер CUDA и прочими идентичными характеристиками.

Новая же версия GeForce RTX 2060, упоминаемая в нотификации ASUS в базе ЕЭК, будет отличаться конфигурацией подсистемы памяти — вместо 6 Гбайт здесь будет использовано 8 Гбайт. Это становится понятно по кодовым обозначениям видеокарт:

ROG-STRIX-RTX2060-A 8G -EVO-GAMING,

-EVO-GAMING, ROG-STRIX-RTX2060- 8G -EVO-GAMING,

-EVO-GAMING, ROG-STRIX-RTX2060-O8G-EVO-GAMING.

Можно было бы подумать, что речь идёт о видеокарте GeForce RTX 2060 Super, однако в их кодовых названиях ASUS использует букву «S», например, ROG-STRIX-RTX2060S-8G-GAMING. Вряд ли компания ошиблась в названиях сразу трёх моделей видеокарты.

Куда более вероятно, что это действительно новая версия GeForce RTX 2060, которая придёт на смену актуальной и будет отличаться от неё исключительно памятью. Напомним, Super-версия имеет ещё и более производительный GPU. Эта новая версия усилит позиции NVIDIA в среднем сегменте и будет выгоднее смотреться на фоне Radeon RX 5600 XT. Также подготовку новинки подтвердили разработчики DOOM Eternal, указав GeForce RTX 2060 с 8 Гбайт памяти рекомендованных системных требованиях.



