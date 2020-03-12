Ноутбуки Apple могут перейти на процессоры от смартфонов

У этого вероятного решения есть множество плюсов: непревзойденная энергоэффективность, достойная производительность и отработанный цикл производства как самих устройств, так и программного обеспечения для них на опыте многолетнего выпуска планшетов iPad . По мнению известного аналитика, специализирующегося на инсайдах по технике Apple Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), на которого ссылается портал 9To5Mac, первые подобные гаджеты появятся в продаже до конца 2020 года. Слухи о них ходят уже давно, и не раз сообщалось о скором анонсе, однако в своих прогнозах Куо редко промахивается. Поэтому ждем известий от компании из Купертино — в ближайшее время «яблочных» фанатов ждет новый повод раскошелиться.

Пока неясно, в каком именно виде компания реализует концепцию. Фактически, iPad с внешней клавиатурой уже превращается во вполне удобный офисный инструмент, так что объединить их в одном корпусе представляется самым простым путем. Тем не менее, даже с полноценным аппаратным средством ввода текста, планшет остается заточенным под тактильное управление гаджетом — у него своя операционная система, свой круг типовых задач и свои ограничения. В большинстве случаев физическая клавиатура будет для него обузой.

Более вероятным выглядит перевод одной из линеек ноутбуков (наименее производительной, очевидно) с чипов Intel на собственные ARM-процессоры Apple Bionic, например, грядущий 5-нанометровый A14. При таком раскладе пользователь получит все плюсы (энергоэффективность) вкупе с привычной «десктопной» операционной системой macOS, а соответственно, и полным «взрослым» набором приложений. Главным вопросом остается то, как компания решит проблему с различиями между архитектурами чипов, ведь ранее успешно это мало кому удавалось.

Что вселяет надежду на успешный исход событий, так это история. Наиболее известный масштабный «переезд» с одной процессорной микроархитектуры (IBM PowerPC) на другую (Intel x86) осуществила как раз компания Apple в середине 2000-х. Но нельзя сказать, что он был простым — ситуацию спасло только более чем двухкратное превосходство новых чипов в производительности перед старыми. Это позволило не заботиться о потерях вычислительной мощности компьютера на эмуляцию прежнего железа при запуске приложений, написанных до смены архитектуры.

Дополнительной гарантией удачи того мероприятия был единовременный отказ от процессоров IBM, то есть у разработчиков стороннего программного обеспечения не было иного выбора, кроме как смириться и писать следующие версии программ под новое железо. В 2020 году такой финт навряд ли получится провернуть: в сложных ресурсоемких задачах альтернативы x86 (а точнее, ее современной итерации x86?64) попросту нет. Это не значит, что у ARM нет будущего, кроме смартфонов и планшетов — просто данная архитектура имеет свои границы применения и то, что Apple собирается адаптировать ее под мир ноутбуков, как минимум, весьма интересно.



