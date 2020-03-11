TSMC готова начать массовый выпуск 5-нм продукции в апреле этого года

Упоминания о сроках начала производства первых 5-нм продуктов на мощностях TSMC фигурируют в новостях с конца прошлого года — уже тогда это событие привязывалось ко второму кварталу. Теперь издание DigiTimes сообщает, что массовое производство 5-нм чипов будет запущено в апреле текущего года.

Источник изображения: Focus Taiwan

Все квоты на выпуск 5-нм изделий уже распределены между клиентами, как отмечает источник. Ранее уточнялось, что в числе первых получателей 5-нм продукции окажутся Apple и HiSilicon, которым нужны современные процессоры для мобильных устройств. Процессоры Apple серии A14 лягут в основу смартфонов iPhone нового поколения, дебют которых теперь может задержаться из-за вспышки коронавируса до октября. Процессоры HiSilicon серии Kirin 1000 будут применяться компанией Huawei для создания смартфонов с поддержкой сетей 5G.

Источник изображения: TSMC

Компания AMD тоже войдёт в число клиентов TSMC, получающих 5-нм продукцию, поскольку серверные процессоры Genoa с архитектурой Zen 4 должны выпускаться именно по этим литографическим нормам. Впрочем, последние скупые откровения представителей AMD на мероприятии для аналитиков позволяют понять, что компания отводит для анонса 5-нм процессоров период до конца 2022 года включительно. Зато мобильные 5-нм процессоры Apple и HiSilicon неизбежно появятся в этом году. Руководство TSMC не раз отмечало, что максимальный спрос на передовые литографические технологии диктуется сегментами мобильных и высокопроизводительных решений, соответственно. Специфика развития отрасли такова, что первые выходят на рынок чуть раньше вторых.



