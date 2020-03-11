Montblanc оценила беспроводные смарт-наушники в $600

Montblanc оценила беспроводные смарт-наушники в $600

Немецкая компания Montblanc, известный производитель предметов роскоши, представила свои первые «умные» наушники: гаджет получил название Montblanc MB 01.

Устройство относится к накладному типу. Применены 40-миллиметровые излучатели; разработчик говорит о звуке высочайшего качества.

Новинка использует беспроводное подключение к источнику сигнала: реализована поддержка Bluetooth 5.0. Технология Qualcomm aptX обеспечивает CD-качество звука при беспроводной передаче музыки (сжатие данных без потерь).

Montblanc оценила беспроводные смарт-наушники в 0

Наушники получили систему активного шумоподавления. При этом предусмотрен режим прослушивания музыки с пропусканием звуков окружающей среды.

Пользователи смогут взаимодействовать с интеллектуальным голосовым помощником Google Assistant. На внешней стороне чашек имеются органы управления.

Montblanc оценила беспроводные смарт-наушники в 0

Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 20 часов с активированным шумоподавлением. Подзарядка осуществляется через симметричный разъём USB Type-C.

Наушники будут предлагаться в трёх вариантах цветового исполнения — чёрном, коричневом и светло-сером. Приобрести новинку можно будет по ориентировочной цене $600.

Montblanc оценила беспроводные смарт-наушники в 0


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Intel Xeon в несколько раз превзошёл восемь Tesla V100 при обучении нейросетиIntel Xeon в несколько раз превзошёл восемь Tesla V100 при обучении нейросети
Рост числа транзисторов в чипах продолжает следовать закону МураРост числа транзисторов в чипах продолжает следовать закону Мура
TSMC и Broadcom представили чип с подложкой-мостом с вдвое увеличенной площадьюTSMC и Broadcom представили чип с подложкой-мостом с вдвое увеличенной площадью
Kingston Canvas Plus: новые флеш-карты форматов SD и microSDKingston Canvas Plus: новые флеш-карты форматов SD и microSD
AMD Navi 2X: эталонных видеокарт с тангенциальным вентилятором не будетAMD Navi 2X: эталонных видеокарт с тангенциальным вентилятором не будет
Блок рекламы


Похожие новости
Syllable S119 – стильные беспроводные наушники из КитаяSyllable S119 – стильные беспроводные наушники из Китая
Полностью беспроводные наушники-вкладыши LG TONE Free созданы при участии Meridian AudioПолностью беспроводные наушники-вкладыши LG TONE Free созданы при участии Meridian Audio
Полностью беспроводные наушники-вкладыши Audio-Technica получили активное шумоподавлениеПолностью беспроводные наушники-вкладыши Audio-Technica получили активное шумоподавление
Razer Hammerhead True Wireless: полностью беспроводные наушники-вкладыши за $100Razer Hammerhead True Wireless: полностью беспроводные наушники-вкладыши за $100
Новые беспроводные наушники Amazon Echo Buds получили поддержку технологии шумоподавления BoseНовые беспроводные наушники Amazon Echo Buds получили поддержку технологии шумоподавления Bose
Беспроводные наушники Skullcandy Crusher ANC с активным шумоподавлением по цене $320Беспроводные наушники Skullcandy Crusher ANC с активным шумоподавлением по цене $320
IFA 2019: полностью беспроводные наушники-вкладыши Nokia Power Earbuds — до 150 часов музыкиIFA 2019: полностью беспроводные наушники-вкладыши Nokia Power Earbuds — до 150 часов музыки
LG выпустила беспроводные наушники HBS-XL7, HBS-SL5 и HBS-SL6S с поддержкой технологии Meridian AudioLG выпустила беспроводные наушники HBS-XL7, HBS-SL5 и HBS-SL6S с поддержкой технологии Meridian Audio
Футуристические беспроводные наушники Human превращаются в портативный Bluetooth-динамикФутуристические беспроводные наушники Human превращаются в портативный Bluetooth-динамик
Logitech MK470 Slim Wireless Combo: беспроводные клавиатура и мышьLogitech MK470 Slim Wireless Combo: беспроводные клавиатура и мышь
Последние новости
Подгружаем последние новости