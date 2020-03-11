Montblanc оценила беспроводные смарт-наушники в $600

Немецкая компания Montblanc, известный производитель предметов роскоши, представила свои первые «умные» наушники: гаджет получил название Montblanc MB 01.

Устройство относится к накладному типу. Применены 40-миллиметровые излучатели; разработчик говорит о звуке высочайшего качества.

Новинка использует беспроводное подключение к источнику сигнала: реализована поддержка Bluetooth 5.0. Технология Qualcomm aptX обеспечивает CD-качество звука при беспроводной передаче музыки (сжатие данных без потерь).

Наушники получили систему активного шумоподавления. При этом предусмотрен режим прослушивания музыки с пропусканием звуков окружающей среды.

Пользователи смогут взаимодействовать с интеллектуальным голосовым помощником Google Assistant. На внешней стороне чашек имеются органы управления.

Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 20 часов с активированным шумоподавлением. Подзарядка осуществляется через симметричный разъём USB Type-C.

Наушники будут предлагаться в трёх вариантах цветового исполнения — чёрном, коричневом и светло-сером. Приобрести новинку можно будет по ориентировочной цене $600.



