Multi-GPU жив: Radeon RX 5600 XT может значительно увеличить производительность RX 5700

Multi-GPU жив: Radeon RX 5600 XT может значительно увеличить производительность RX 5700

Пожалуй, многие считают, что эпоха связок из нескольких видеокарт в настольных компьютерах прошла, и теперь несколько графических ускорителей можно увидеть разве что в рабочей станции или сервере. Однако ресурс Uniko\'s Hardware выяснил, что рядовой пользователь по-прежнему может получить значительные преимущества от использования двух видеокарт Navi в своей системе.

AMD и NVIDIA на текущий момент уже оставили в прошлом свои технологии CrossFire и SLI, предназначенные для объединения нескольких видеокарт в связки. NVIDIA, правда, всё ещё оснащает видеокарты поколения Turing интерфейсом NVLink, но лишь старшие модели. AMD же и вовсе полностью отказалась от CrossFire в видеокартах поколения Navi. По словам компании, на данный момент менее 1 % игроков используют связки видеокарт в своих системах.

Но хотя вы не можете запустить пару видеокарт Navi в режиме CrossFire, вы по-прежнему можете объединить их в связку программным способом, который предоставляют API DirectX 12 и Vulkan. Собственно, они позволяют объединять вообще любые видеокарты, которые их поддерживают, даже от разных производителей. И хотя почти каждая современная игра поддерживает DirectX 12 и/или Vulkan, разработчики сами решают, обеспечивать ли им поддержку связок из нескольких GPU. Ожидаемо, игр с поддержкой multi-GPU довольно мало: сотрудники Uniko\'s Hardware провели тестирование только в Strange Brigade и Rise of the Tomb Raider, а также в бенчмарке 3DMark Time Spy.

Multi-GPU жив: Radeon RX 5600 XT может значительно увеличить производительность RX 5700

Розовым обозначен общий результат, а бирюзовым — оценка графики

В тесте приняли участи видеокарты ASUS Dual Radeon RX 5700 EVO OC и ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO. В основе системы лежала материнская плата ASRock X570 Taichi, процессор Ryzen 7 3700X и два модуля памяти G.Skill Flare X по 8 Гбайт, разогнанных до 3600 МГц. Использовалась операционная система Windows 10 с ноябрьскими обновлениями (1909) и драйвер Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.2.1. Игры тестировались в разрешении 1920 ? 1080 точек с высокими или максимальными настройками графики с API DirectX 12.

Multi-GPU жив: Radeon RX 5600 XT может значительно увеличить производительность RX 5700
Multi-GPU жив: Radeon RX 5600 XT может значительно увеличить производительность RX 5700

После активации связки из нескольких видеокарт результат в 3DMark Time Spy увеличился на 58,4 % (оценка графики) по сравнению с результатом одной лишь Radeon RX 5700. В играх Strange Brigade и Rise of the Tomb Raider производительность увеличилась на 65,1 и 63,6 % соответственно. Конечно же, увеличилось и энергопотребление, причём довольно значительно: с 259,6 до 446,4 Вт, или на 72 %.

Multi-GPU жив: Radeon RX 5600 XT может значительно увеличить производительность RX 5700

Энергопотребление

Получается, что использование в системе связки из двух видеокарт по-прежнему может обеспечить значительный прирост производительности. Но, к сожалению, это актуально отнюдь не для всех игр. К тому же, две видеокарты стоят довольно дорого, да и энергии потребляют очень много.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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