Профессиональный Ryzen 5 Pro 4650U оказался лучше потребительского Ryzen 5 4500U

К концу этого месяца в продажу должны поступить ноутбуки на процессорах AMD Ryzen 4000-й серии, также известных как Renoir. И поток утечек относительно этих процессоров не собирается истощаться. На этот раз выяснились подробности о характеристиках и производительности ещё не представленного официально процессора Ryzen 5 Pro 4650U.

Как и ранее, «профессиональные» процессоры Ryzen Pro 4000 будут отличаться от обычных моделей набором технологий безопасности для защиты конфиденциальных данных. Поэтому они позиционируются в качестве решений для мобильных рабочих систем, используемых в сфере бизнеса, на которых нередко может храниться немало важной корпоративной информации. Несмотря на то, что сама AMD ещё не представила чипы Ryzen Pro 4000-й серии, компания Lenovo уже успела анонсировать ноутбуки ThinkPad на их основе.

Процессор Ryzen 5 Pro 4650U обладает шестью ядрами Zen 2 и согласно тесту 3DMark Time Spy, поддерживает работу на 12 вычислительных потоков за счёт SMT. Базовая тактовая частота составляет 2,1 ГГц, а максимальная турбочастота — достигает 4,0 ГГц. Интересно, что родственный потребительский процессор Ryzen 5 4500U имеет шесть ядер, но не поддерживает SMT, зато его базовая частота выше на 300 МГц. Встроенная графика у двух процессоров одинаковая — Vega второго поколения с 6 вычислительными блоками.

За счёт вдвое большего числа потоков процессор Ryzen 5 Pro 4650U оказывается на 35,8 % производительнее Ryzen 5 4500U в тесте CPU бенчмарка 3DMark Time Spy. А вот по производительности графики между процессорами ожидаемо почти нет разницы.

Добавим, что Ryzen 5 4500U был также протестирован в бенчмарке Cinebench R15, где его производительность была оценена в 960 баллов. Сама AMD сравнивает процессоры Ryzen 4000U с чипами Ice Lake-U, но фактический флагман этого семейства — Core i7-1065G7 — набирает в этом же тесте всего 706 баллов. Вне всякого сомнения, у AMD получились действительно интересные мобильные процессоры.



