Профессиональный Ryzen 5 Pro 4650U оказался лучше потребительского Ryzen 5 4500U

Профессиональный Ryzen 5 Pro 4650U оказался лучше потребительского Ryzen 5 4500U

К концу этого месяца в продажу должны поступить ноутбуки на процессорах AMD Ryzen 4000-й серии, также известных как Renoir. И поток утечек относительно этих процессоров не собирается истощаться. На этот раз выяснились подробности о характеристиках и производительности ещё не представленного официально процессора Ryzen 5 Pro 4650U.

Как и ранее, «профессиональные» процессоры Ryzen Pro 4000 будут отличаться от обычных моделей набором технологий безопасности для защиты конфиденциальных данных. Поэтому они позиционируются в качестве решений для мобильных рабочих систем, используемых в сфере бизнеса, на которых нередко может храниться немало важной корпоративной информации. Несмотря на то, что сама AMD ещё не представила чипы Ryzen Pro 4000-й серии, компания Lenovo уже успела анонсировать ноутбуки ThinkPad на их основе.

Профессиональный Ryzen 5 Pro 4650U оказался лучше потребительского Ryzen 5 4500U

Процессор Ryzen 5 Pro 4650U обладает шестью ядрами Zen 2 и согласно тесту 3DMark Time Spy, поддерживает работу на 12 вычислительных потоков за счёт SMT. Базовая тактовая частота составляет 2,1 ГГц, а максимальная турбочастота — достигает 4,0 ГГц. Интересно, что родственный потребительский процессор Ryzen 5 4500U имеет шесть ядер, но не поддерживает SMT, зато его базовая частота выше на 300 МГц. Встроенная графика у двух процессоров одинаковая — Vega второго поколения с 6 вычислительными блоками.

Профессиональный Ryzen 5 Pro 4650U оказался лучше потребительского Ryzen 5 4500U

За счёт вдвое большего числа потоков процессор Ryzen 5 Pro 4650U оказывается на 35,8 % производительнее Ryzen 5 4500U в тесте CPU бенчмарка 3DMark Time Spy. А вот по производительности графики между процессорами ожидаемо почти нет разницы.

Профессиональный Ryzen 5 Pro 4650U оказался лучше потребительского Ryzen 5 4500U

Добавим, что Ryzen 5 4500U был также протестирован в бенчмарке Cinebench R15, где его производительность была оценена в 960 баллов. Сама AMD сравнивает процессоры Ryzen 4000U с чипами Ice Lake-U, но фактический флагман этого семейства — Core i7-1065G7 — набирает в этом же тесте всего 706 баллов. Вне всякого сомнения, у AMD получились действительно интересные мобильные процессоры.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Intel Xeon в несколько раз превзошёл восемь Tesla V100 при обучении нейросетиIntel Xeon в несколько раз превзошёл восемь Tesla V100 при обучении нейросети
TSMC и Broadcom представили чип с подложкой-мостом с вдвое увеличенной площадьюTSMC и Broadcom представили чип с подложкой-мостом с вдвое увеличенной площадью
AMD Navi 2X: эталонных видеокарт с тангенциальным вентилятором не будетAMD Navi 2X: эталонных видеокарт с тангенциальным вентилятором не будет
Рост числа транзисторов в чипах продолжает следовать закону МураРост числа транзисторов в чипах продолжает следовать закону Мура
Kingston Canvas Plus: новые флеш-карты форматов SD и microSDKingston Canvas Plus: новые флеш-карты форматов SD и microSD
Блок рекламы


Похожие новости
До выхода Ryzen 4000 осталось недолго: первые ноутбуки на Renoir доступны для предзаказаДо выхода Ryzen 4000 осталось недолго: первые ноутбуки на Renoir доступны для предзаказа
Intel Core i9-10900K вновь протестирован в 3DMark: небольшое отставание от AMD Ryzen 3900XIntel Core i9-10900K вновь протестирован в 3DMark: небольшое отставание от AMD Ryzen 3900X
AMD Ryzen 7 4800H неплохо показал себя на фоне чипов Comet Lake-H в GeekbenchAMD Ryzen 7 4800H неплохо показал себя на фоне чипов Comet Lake-H в Geekbench
Встроенная графика в Ryzen 7 4700U оказалась значительно производительнее GeForce MX250Встроенная графика в Ryzen 7 4700U оказалась значительно производительнее GeForce MX250
Sapphire выпустит мини-компьютеры NUC на базе Ryzen EmbeddedSapphire выпустит мини-компьютеры NUC на базе Ryzen Embedded
AMD открыла сувенирный магазин и предлагает комплект одежды по цене Ryzen 5 3400GAMD открыла сувенирный магазин и предлагает комплект одежды по цене Ryzen 5 3400G
Intel Core i7-10700F протестирован в Cinebench: прямой конкурент Ryzen 7 3700XIntel Core i7-10700F протестирован в Cinebench: прямой конкурент Ryzen 7 3700X
Команда оверклокеров AMD попала впросак с разгоном Ryzen Threadripper 3990X на ISSCC 2020Команда оверклокеров AMD попала впросак с разгоном Ryzen Threadripper 3990X на ISSCC 2020
Мобильный Ryzen 7 4800HS оказался производительнее настольного Ryzen 7 2700XМобильный Ryzen 7 4800HS оказался производительнее настольного Ryzen 7 2700X
System76 представила серию рабочих станций на базе AMD Ryzen ThreadripperSystem76 представила серию рабочих станций на базе AMD Ryzen Threadripper
Последние новости
Подгружаем последние новости