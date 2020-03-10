Kolink Balance: корпус с подсветкой для игрового ПК на основе платы E-ATX

Kolink Balance: корпус с подсветкой для игрового ПК на основе платы E-ATX

Тайваньская компания Kolink выпустила компьютерный корпус Balance формата Mid-Tower, который можно приобрести уже сейчас по ориентировочной цене 65 долларов США.

Новинка, предназначенная для игрового ПК, полностью выполнена в чёрном цвете. Через боковую стенку из закалённого стекла отлично просматривается внутреннее пространство. Возможна установка материнских плат типоразмера E-ATX, ATX, Micro-ATX и Mini-ITX.

Kolink Balance: корпус с подсветкой для игрового ПК на основе платы E-ATX

Фронтальная часть разделена на две секции, одна из которых имеет сетчатое исполнение. Здесь предусмотрена многоцветная адресуемая подсветка RGB в виде ломаной линии. В задней части изначально смонтирован 120-мм вентилятор с подсветкой.

Kolink Balance: корпус с подсветкой для игрового ПК на основе платы E-ATX

Доступны семь посадочных мест для карт расширения. Система может быть оборудована двумя накопителями формата 3,5/2,5 дюйма и ещё двумя устройствами хранения данных формата 2,5 дюйма.

Длина дискретных графических ускорителей может достигать 370 мм. Высота процессорного кулера не должна превышать 162 мм. На верхнюю панель выведены два порта USB 2.0, порт USB 3.0, гнёзда для наушников и микрофона.

Kolink Balance: корпус с подсветкой для игрового ПК на основе платы E-ATX

В корпус можно установить до шести вентиляторов диаметром 120 мм. Возможно применение жидкостного охлаждения с радиатором формата до 360 мм спереди, до 280 мм сверху и 120 мм сзади.

Габариты новинки составляют 425 ? 210 ? 470 мм, вес — 6,2 кг.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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