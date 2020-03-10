Беспроводной монитор AirView для смартфонов и ноутбуков работает от аккумулятора

Беспроводной монитор AirView для смартфонов и ноутбуков работает от аккумулятора

На площадке коллективного финансирования Kickstarter с успехом дебютировал проект портативного монитора AirView, который подходит для использования с ноутбуками и смартфонами.

Новинка допускает беспроводной и проводной обмен данными с источником сигнала. В частности, имеется встроенный адаптер Wi-Fi 5 с возможностью использования частотных диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц. Реализована поддержка Miracast и AirPlay. Кроме того, предусмотрены интерфейсы HDMI и USB Type-C.

Беспроводной монитор AirView для смартфонов и ноутбуков работает от аккумулятора

Монитор наделён встроенными стереофоническими динамиками и 3,5-миллиметровым гнездом для наушников. Питание может обеспечивать аккумулятор ёмкостью 10 500 мА·ч, заряда которого хватит приблизительно на четыре часа работы.

Беспроводной монитор AirView для смартфонов и ноутбуков работает от аккумулятора

AirView выйдет в двух модификациях — с диагональю 15,6 дюйма и 13,3 дюйма. Обе обладают разрешением 1920 ? 1080 точек (формат Full HD) и частотой обновления 60 Гц. Поддерживается сенсорное управление.

Яркость старшей версии составляет 250 кд/м2; заявлен 98-процентный охват цветового пространства sRGB. Устройство весит 1080 г, имея размеры 352 ? 228 ? 9,4 мм.

Беспроводной монитор AirView для смартфонов и ноутбуков работает от аккумулятора

Младшая модификация имеет яркость 300 кд/м2; охват цветового пространства sRGB достигает 100 %. Габариты — 310 ? 200 ? 9,4 мм, вес — 850 г.

Цена новинки начинается с $330. Поставки планируется организовать в мае нынешнего года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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