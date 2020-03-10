До выхода Ryzen 4000 осталось недолго: первые ноутбуки на Renoir доступны для предзаказа

До выхода Ryzen 4000 осталось недолго: первые ноутбуки на Renoir доступны для предзаказа

В самом начале этого года компания AMD представила мобильные процессоры Ryzen 4000-й серии (Renoir), однако не сообщила, когда именно ждать выхода ноутбуков на их основе. Но если верить китайскому Amazon, ждать нам осталось совсем немного — первые ноутбуки на чипах Renoir уже доступны для предварительного заказа.

В ассортименте китайского отдела Amazon появилось несколько игровых ноутбуков ASUS, построенных на флагманских, по крайней мере на данный момент, процессорах Ryzen 7 4800H и 4800HS, которые имеют по 8 ядер и 16 потоков. Согласно Amazon, тактовые частоты процессора Ryzen 7 4800H составляют 2,9/4,2 ГГц. Предположительно, модель HS-серии обладает такими же паспортными частотами, но уменьшенным с 45 до 35 Вт уровнем TDP.

До выхода Ryzen 4000 осталось недолго: первые ноутбуки на Renoir доступны для предзаказа

Китайский интернет-магазин предлагает две версии 14-дюймового ноутбука ROG Zephyrus G14 на процессоре Ryzen 7 4800HS. Младшая версия GA401II оснащена пока не представленной видеокартой GeForce GTX 1650 Ti, тогда как в старшей модели GA401IU использована GeForce GTX 1660 Ti. Более доступная версия доступна для предзаказа за почти 10 000 юаней, что составляет около $1440. В свою очередь за старшую модификацию просят около 11 600 юаней, что равно $1670.

Кроме того, на китайском Amazon предлагается 17,3-дюймовый ноутбук ASUS TUF Gaming FA706IU на чипе Ryzen 7 4800H, который оснащён видеокартой GeForce GTX 1660 Ti. Он оценён в 10 359 юаней, что примерно равно $1490.

До выхода Ryzen 4000 осталось недолго: первые ноутбуки на Renoir доступны для предзаказа

Однако самое главное в этой новости мы оставили напоследок: для всех вышеописанных ноутбуков названа и дата начала продаж — это 31 марта 2020 года. Получается, что в последний день текущего месяца должны начаться продажи и других мобильных компьютеров на процессорах Ryzen 4000-й серии. Заметим, что по нашим собственным данным, этот срок выглядит весьма правдоподобно.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Intel Xeon в несколько раз превзошёл восемь Tesla V100 при обучении нейросетиIntel Xeon в несколько раз превзошёл восемь Tesla V100 при обучении нейросети
TSMC и Broadcom представили чип с подложкой-мостом с вдвое увеличенной площадьюTSMC и Broadcom представили чип с подложкой-мостом с вдвое увеличенной площадью
AMD Navi 2X: эталонных видеокарт с тангенциальным вентилятором не будетAMD Navi 2X: эталонных видеокарт с тангенциальным вентилятором не будет
Рост числа транзисторов в чипах продолжает следовать закону МураРост числа транзисторов в чипах продолжает следовать закону Мура
Intel NUC 11 на процессорах Tiger Lake выйдут не раньше второй половины 2020 годаIntel NUC 11 на процессорах Tiger Lake выйдут не раньше второй половины 2020 года
Блок рекламы


Похожие новости
Intel Core i9-10900K вновь протестирован в 3DMark: небольшое отставание от AMD Ryzen 3900XIntel Core i9-10900K вновь протестирован в 3DMark: небольшое отставание от AMD Ryzen 3900X
AMD Ryzen 7 4800H неплохо показал себя на фоне чипов Comet Lake-H в GeekbenchAMD Ryzen 7 4800H неплохо показал себя на фоне чипов Comet Lake-H в Geekbench
Встроенная графика в Ryzen 7 4700U оказалась значительно производительнее GeForce MX250Встроенная графика в Ryzen 7 4700U оказалась значительно производительнее GeForce MX250
Sapphire выпустит мини-компьютеры NUC на базе Ryzen EmbeddedSapphire выпустит мини-компьютеры NUC на базе Ryzen Embedded
Первые тесты мобильных GeForce RTX Super: заметна ощутимая разница в производительностиПервые тесты мобильных GeForce RTX Super: заметна ощутимая разница в производительности
Новая кампания AMD делает упор на многозадачность ноутбуков, использующих APU RenoirНовая кампания AMD делает упор на многозадачность ноутбуков, использующих APU Renoir
AMD открыла сувенирный магазин и предлагает комплект одежды по цене Ryzen 5 3400GAMD открыла сувенирный магазин и предлагает комплект одежды по цене Ryzen 5 3400G
Intel Core i7-10700F протестирован в Cinebench: прямой конкурент Ryzen 7 3700XIntel Core i7-10700F протестирован в Cinebench: прямой конкурент Ryzen 7 3700X
Команда оверклокеров AMD попала впросак с разгоном Ryzen Threadripper 3990X на ISSCC 2020Команда оверклокеров AMD попала впросак с разгоном Ryzen Threadripper 3990X на ISSCC 2020
Ноутбуки с жёсткими дисками исчезнут из продажи в Западной Европе к концу годаНоутбуки с жёсткими дисками исчезнут из продажи в Западной Европе к концу года
Последние новости
Подгружаем последние новости