До выхода Ryzen 4000 осталось недолго: первые ноутбуки на Renoir доступны для предзаказа

В самом начале этого года компания AMD представила мобильные процессоры Ryzen 4000-й серии (Renoir), однако не сообщила, когда именно ждать выхода ноутбуков на их основе. Но если верить китайскому Amazon, ждать нам осталось совсем немного — первые ноутбуки на чипах Renoir уже доступны для предварительного заказа.

В ассортименте китайского отдела Amazon появилось несколько игровых ноутбуков ASUS, построенных на флагманских, по крайней мере на данный момент, процессорах Ryzen 7 4800H и 4800HS, которые имеют по 8 ядер и 16 потоков. Согласно Amazon, тактовые частоты процессора Ryzen 7 4800H составляют 2,9/4,2 ГГц. Предположительно, модель HS-серии обладает такими же паспортными частотами, но уменьшенным с 45 до 35 Вт уровнем TDP.

Китайский интернет-магазин предлагает две версии 14-дюймового ноутбука ROG Zephyrus G14 на процессоре Ryzen 7 4800HS. Младшая версия GA401II оснащена пока не представленной видеокартой GeForce GTX 1650 Ti, тогда как в старшей модели GA401IU использована GeForce GTX 1660 Ti. Более доступная версия доступна для предзаказа за почти 10 000 юаней, что составляет около $1440. В свою очередь за старшую модификацию просят около 11 600 юаней, что равно $1670.

Кроме того, на китайском Amazon предлагается 17,3-дюймовый ноутбук ASUS TUF Gaming FA706IU на чипе Ryzen 7 4800H, который оснащён видеокартой GeForce GTX 1660 Ti. Он оценён в 10 359 юаней, что примерно равно $1490.

Однако самое главное в этой новости мы оставили напоследок: для всех вышеописанных ноутбуков названа и дата начала продаж — это 31 марта 2020 года. Получается, что в последний день текущего месяца должны начаться продажи и других мобильных компьютеров на процессорах Ryzen 4000-й серии. Заметим, что по нашим собственным данным, этот срок выглядит весьма правдоподобно.



