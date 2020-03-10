Выяснились европейские цены почти всех процессоров Comet Lake-S

Компания Intel уже довольно долго готовит настольные процессоры нового поколения, также известные под названием Comet Lake-S. Недавно мы узнали, что процессоры Core десятого поколения должны выйти когда-то во втором квартале, а сегодня благодаря известному сетевому источнику с псевдонимом momomo_us стали известны цены почти всех будущих новинок.

Грядущие процессоры Intel появились в ассортименте некоего нидерландского интернет-магазина, причём здесь упоминаются почти все модели: от младших двухъядерных Pentium до флагманских десятиядерных Core i9. Даже модели T-серии с пониженным энергопотреблением есть, не хватает разве что самых младших Celeron.

Как водится во многих европейских магазинах, для каждой модели Comet Lake-S здесь указано две цены — с налогом на добавленную стоимость (НДС), который в Голландии равен 21 %, и без него. Нам неизвестно, указаны ли здесь рекомендованные розничные цены или же продавец добавил что-то от себя. Как бы то ни было, для флагманского Core i9-10900K указана цена в 496 евро без НДС, а потребителю, то есть с налогом, он обойдётся в 600 евро с небольшим. Для сравнения, актуальный флагманский Core i9-9900K в Голландии стоит от 550 евро, включая НДС.



