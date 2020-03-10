Kingston Canvas Plus: новые флеш-карты форматов SD и microSD

Компания Kingston расширила ассортимент продукции на основе флеш-памяти, анонсировав новые SD-карты семейства Canvas Plus. Кроме того, представлены сопутствующие ридеры.

В частности, выпущены флеш-карты Canvas Select Plus, соответствующие стандарту Class 10 UHS-I. Заявленная скорость передачи данных достигает 100 Мбайт/с в режиме чтения. В серию вошли изделия форматов SD и microSD вместимостью до 512 Гбайт. Карты могут применяться в камерах с поддержкой 4К-видеозаписи, а также в мобильных устройствах.

Изделия семейства Canvas Go! Plus, в свою очередь, подходят для зеркальных фотоаппаратов, экшен-камер, дронов и пр. Эти решения стандарта Class 10 UHS-I U3 обеспечивают скорость чтения до 170 Мбайт/с и скорость записи до 90 Мбайт/с. Доступны карты SD и microSD ёмкостью до 512 Гбайт.

Наконец, флеш-карты Canvas React Plus ориентированы на применение в профессиональных камерах с поддержкой видеозаписи 8К. Эти изделия стандарта Class 10 UHS-II U3 существуют в версиях SD и microSD: в первом случае скорости чтения и записи достигают соответственно 300 Мбайт/с и 260 Мбайт/с, во втором — 285 Мбайт/с и 165 Мбайт/с. Вместимость — до 256 Гбайт.

Что касается ридеров, то представлены решения MobileLite Plus для карт SD и microSD. Для подключения к компьютеру служит коннектор USB Type-A; поддерживается интерфейс USB 3.2 Gen 1.



