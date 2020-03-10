Kingston Canvas Plus: новые флеш-карты форматов SD и microSD

Kingston Canvas Plus: новые флеш-карты форматов SD и microSD

Компания Kingston расширила ассортимент продукции на основе флеш-памяти, анонсировав новые SD-карты семейства Canvas Plus. Кроме того, представлены сопутствующие ридеры.

В частности, выпущены флеш-карты Canvas Select Plus, соответствующие стандарту Class 10 UHS-I. Заявленная скорость передачи данных достигает 100 Мбайт/с в режиме чтения. В серию вошли изделия форматов SD и microSD вместимостью до 512 Гбайт. Карты могут применяться в камерах с поддержкой 4К-видеозаписи, а также в мобильных устройствах.

Kingston Canvas Plus: новые флеш-карты форматов SD и microSD

Изделия семейства Canvas Go! Plus, в свою очередь, подходят для зеркальных фотоаппаратов, экшен-камер, дронов и пр. Эти решения стандарта Class 10 UHS-I U3 обеспечивают скорость чтения до 170 Мбайт/с и скорость записи до 90 Мбайт/с. Доступны карты SD и microSD ёмкостью до 512 Гбайт.

Kingston Canvas Plus: новые флеш-карты форматов SD и microSD

Наконец, флеш-карты Canvas React Plus ориентированы на применение в профессиональных камерах с поддержкой видеозаписи 8К. Эти изделия стандарта Class 10 UHS-II U3 существуют в версиях SD и microSD: в первом случае скорости чтения и записи достигают соответственно 300 Мбайт/с и 260 Мбайт/с, во втором — 285 Мбайт/с и 165 Мбайт/с. Вместимость — до 256 Гбайт.

Kingston Canvas Plus: новые флеш-карты форматов SD и microSD

Что касается ридеров, то представлены решения MobileLite Plus для карт SD и microSD. Для подключения к компьютеру служит коннектор USB Type-A; поддерживается интерфейс USB 3.2 Gen 1.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Intel Xeon в несколько раз превзошёл восемь Tesla V100 при обучении нейросетиIntel Xeon в несколько раз превзошёл восемь Tesla V100 при обучении нейросети
TSMC и Broadcom представили чип с подложкой-мостом с вдвое увеличенной площадьюTSMC и Broadcom представили чип с подложкой-мостом с вдвое увеличенной площадью
AMD Navi 2X: эталонных видеокарт с тангенциальным вентилятором не будетAMD Navi 2X: эталонных видеокарт с тангенциальным вентилятором не будет
Рост числа транзисторов в чипах продолжает следовать закону МураРост числа транзисторов в чипах продолжает следовать закону Мура
Intel NUC 11 на процессорах Tiger Lake выйдут не раньше второй половины 2020 годаIntel NUC 11 на процессорах Tiger Lake выйдут не раньше второй половины 2020 года
Блок рекламы


Похожие новости
У процессора Snapdragon 865 появится более мощная Plus-версияУ процессора Snapdragon 865 появится более мощная Plus-версия
ARM анонсировала новые ИИ-чипы для Интернета вещейARM анонсировала новые ИИ-чипы для Интернета вещей
Новые версии процессоров AMD Dali замечены в коде Google Chrome OSНовые версии процессоров AMD Dali замечены в коде Google Chrome OS
Хет-трик MSI: новые изогнутые мониторы для игр с диагональю 27 дюймовХет-трик MSI: новые изогнутые мониторы для игр с диагональю 27 дюймов
Новые модули памяти Kingston HyperX рассчитаны на настольные ПК и ноутбукиНовые модули памяти Kingston HyperX рассчитаны на настольные ПК и ноутбуки
Lenovo встроила ридер с экраном E Ink в ноутбук ThinkBook PlusLenovo встроила ридер с экраном E Ink в ноутбук ThinkBook Plus
Новые утечки о Comet Lake-S и подробности о 10-ядерном флагмане Core i9-10900KНовые утечки о Comet Lake-S и подробности о 10-ядерном флагмане Core i9-10900K
SSD-накопители Plextor M9P Plus передают данные со скоростью до 3400 Мбайт/сSSD-накопители Plextor M9P Plus передают данные со скоростью до 3400 Мбайт/с
OnePlus тоже разрабатывает наушники-вкладыши без проводовOnePlus тоже разрабатывает наушники-вкладыши без проводов
Microsoft добавила на свои клавиатуры две новые клавишиMicrosoft добавила на свои клавиатуры две новые клавиши
Последние новости
Подгружаем последние новости