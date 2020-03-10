Низкопрофильный ускоритель MSI GeForce GTX 1650 получил заводской разгон

Компания MSI анонсировала новый графический ускоритель серии GeForce GTX 1650 на архитектуре NVIDIA Turing: изделие получило обозначение GeForce GTX 1650 4GT LP OCV1.

Видеокарта использует 896 ядер CUDA. Объём памяти GDDR5 со 128-битной шиной равен 4 Гбайт. У эталонных ускорителей базовая частота ядра чипа составляет 1485 МГц, частота в турборежиме — 1665 МГц. Память функционирует на эффективной частоте 8000 МГц.

Новинка MSI имеет заводской разгон: турбочастота достигает 1695 МГц. При этом частота памяти осталась нетронутой.

Ещё одна особенность представленного ускорителя — низкопрофильное исполнение. Благодаря этому карту можно устанавливать в компактные домашние медиацентры и настольные компьютеры небольшого форм-фактора.

Использована система охлаждения с двумя вентиляторами. Для подключения мониторов доступны три разъёма: по одному интерфейсу DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b и DL-DVI-D.

Габариты видеокарты составляют 170 ? 69 ? 42 мм с низкопрофильной панелью и 170 ? 105 ? 42 мм с обычной панелью. Для работы с новинкой требуется блок питания мощностью не менее 300 Вт.



