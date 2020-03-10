Низкопрофильный ускоритель MSI GeForce GTX 1650 получил заводской разгон

Низкопрофильный ускоритель MSI GeForce GTX 1650 получил заводской разгон

Компания MSI анонсировала новый графический ускоритель серии GeForce GTX 1650 на архитектуре NVIDIA Turing: изделие получило обозначение GeForce GTX 1650 4GT LP OCV1.

Видеокарта использует 896 ядер CUDA. Объём памяти GDDR5 со 128-битной шиной равен 4 Гбайт. У эталонных ускорителей базовая частота ядра чипа составляет 1485 МГц, частота в турборежиме — 1665 МГц. Память функционирует на эффективной частоте 8000 МГц.

Новинка MSI имеет заводской разгон: турбочастота достигает 1695 МГц. При этом частота памяти осталась нетронутой.

Низкопрофильный ускоритель MSI GeForce GTX 1650 получил заводской разгон

Ещё одна особенность представленного ускорителя — низкопрофильное исполнение. Благодаря этому карту можно устанавливать в компактные домашние медиацентры и настольные компьютеры небольшого форм-фактора.

Использована система охлаждения с двумя вентиляторами. Для подключения мониторов доступны три разъёма: по одному интерфейсу DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b и DL-DVI-D.

Низкопрофильный ускоритель MSI GeForce GTX 1650 получил заводской разгон

Габариты видеокарты составляют 170 ? 69 ? 42 мм с низкопрофильной панелью и 170 ? 105 ? 42 мм с обычной панелью. Для работы с новинкой требуется блок питания мощностью не менее 300 Вт.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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