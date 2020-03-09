Телевизоры Xiaomi Mi TV 5 размером 75" поступили в продажу по цене от $1150

В ноябре прошлого года компания Xiaomi анонсировала смарт-телевизоры серий Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro с диагональю 55 дюймов, 65 дюймов и 75 дюймов. Две младшие модели ранее уже поступили в продажу, а теперь настала очередь старшей.

Панель Mi TV 5 Pro с диагональю 75 дюймов оборудована дисплеем на квантовых точках Quantum Dot QLED. Говорится о поддержке HDR10+ и возможности обработки видеоматериалов в формате 8К.

В оснащение входят 12-нанометровый процессор Amlogic T972, 4 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 64 Гбайт, адаптер беспроводной связи Wi-Fi и пр.

Что касается 75-дюймовой панели Mi TV 5, то в ней не используется технология квантовых точек. Объём ОЗУ уменьшен до 3 Гбайт, а ёмкость флеш-модуля — до 32 Гбайт.

Обе модификации поддерживают разрешение 4К (3840 ? 2160 пикселей). Пользователи могут взаимодействовать с интеллектуальным голосовым ассистентом Xiao AI.

Цена 75-дюймового Mi TV 5 Pro составляет около $1440, а версия Mi TV 5 обойдётся в $1150. Продажи начинаются с сегодняшнего дня, 9 марта.



