Intel готовит 16-ядерные десктопные процессоры с разнородными ядрами в семействе Alder Lake-S

Intel готовит 16-ядерные десктопные процессоры с разнородными ядрами в семействе Alder Lake-S

Хотя на данный момент компания Intel ещё не представила настольные процессоры Core десятого поколения (Comet Lake-S), в Сети уже появились подробности о процессорах Alder Lake-S — настольных представителях двенадцатого поколения чипов Core. И если вкратце, то они предложат до 16 ядер, но в нестандартной форме.

В прошлом году компания Intel представила процессоры Lakefield на комбинированной микроархитектуре, которые сочетают в себе одно «большое» ядро Sunny Cove с максимальной производительностью одного потока, и четыре «маленьких» энергоэффективных ядра Tremont для многопоточных нагрузок. В процессорах Alder Lake-S, похоже, будет использован аналогичный подход. Сообщается, что в семействе Alder Lake-S будут представлены 16-ядерные процессоры, у которых половина ядер будут «маленькими», а другая половина — «большими». Именно такие определения даны на опубликованном источником скриншоте, якобы из документации самой Intel.

Если предположить, что Intel в чипах Alder Lake-S продолжит развивать идею процессоров Lakefield, то получится, что пользователь получит 16-ядерный процессор с энергопотреблением чуть выше, чем у восьмиядерного. Восемь «больших» производительных ядер будут работать в основных задачах, тогда как «маленькие» ядра будут подключаться там, где необходима максимальная многопоточность. Обычно такие распараллеливаемые алгоритмы проще, и под них не нужна сложная процессорная логика с полноценным предсказанием переходов, сложным декодером инструкций и так далее. Благодаря этому «маленькие» ядра как раз должны прекрасно справиться с «голыми» вычислениями на прямолинейных алгоритмах.

Intel готовит 16-ядерные десктопные процессоры с разнородными ядрами в семействе Alder Lake-S

Помимо использования разных ядер, процессоры Alder Lake-S будут выполнены в новом корпусе под процессорный разъём LGA 1700, о котором уже сообщалось ранее. Это означает, что будущий разъём LGA 1200, который придёт с процессорами Comet Lake-S, будет актуален либо только для них, либо ещё и для процессоров Rocket Lake-S (11-е поколение), которые придут им на смену.

Также отметим, что процессоры Core двенадцатого поколения могут стать первыми массовыми настольными процессорами Intel с поддержкой интерфейса PCIe 4.0. А вот будут ли они поддерживать память DDR5, пока неизвестно. Уровень TDP старших процессоров Alder Lake-S составит 125 Вт, однако также Intel сейчас исследует возможность повышения его до 150 Вт. У моделей попроще уровень TDP будет равен 80 Вт. При этом ожидается, что процессоры Alder Lake-S будут производиться по 10-нм техпроцессу. Кстати, странно что в таблице упоминаются только 8+8-ядерные и 6-ядерные модели процессоров: объяснения этому у нас пока нет.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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