Intel ещё не определилась: процессоры Comet Lake-S выйдут когда-то в следующем квартале
Компания Intel в обозримом будущем должна представить новое, десятое поколение настольных процессоров Core, также известное под кодовым названием Comet Lake-S. И ресурс Uniko’s Hardware раскрыл информацию, когда это «обозримое будущее» должно наступить, то есть когда можно ждать выхода новинок, а заодно поделился фотографией потребительской версии одного из готовящихся чипов.
Источник опубликовал фотографии процессора Intel Core i5-10400, и это первые фотографии окончательной версии процессора семейства Comet Lake-S. Прежде на просторах Сети появлялись лишь фотографии инженерных и тестовых образцов различных процессоров Intel нового поколения.
Процессор Core i5-10400, как и другие представители серии Core i5 в семействе Comet Lake-S, обладает шестью ядрами и двенадцатью потоками. Его базовая тактовая частота составит 2,9 ГГц, а максимальная турбочастота для одного ядра будет достигать 4,3 ГГц. Все ядра смогут автоматически разгоняться до 4,0 ГГц. Уровень TDP составит 65 Вт. Получается, что по сравнению с предшественником в лице Core i5-9400, у новинки увеличилась турбочастота, а также был активирован Hyper-Threading.
Что касается сроков выхода новых процессоров, то похоже, они ещё окончательно не определены даже самой Intel, потому как опубликованный слайд из презентации компании содержит лишь примерные сроки окончания запрета на публикацию обзоров новинок. Производитель выделил окно более чем в два месяца, которое начинается 13 апреля и заканчивается 26 июня. То есть когда-то в этот промежуток времени выйдут обзоры новинок, а соответственно и сами чипы поступят в продажу.