Intel ещё не определилась: процессоры Comet Lake-S выйдут когда-то в следующем квартале

Компания Intel в обозримом будущем должна представить новое, десятое поколение настольных процессоров Core, также известное под кодовым названием Comet Lake-S. И ресурс Uniko’s Hardware раскрыл информацию, когда это «обозримое будущее» должно наступить, то есть когда можно ждать выхода новинок, а заодно поделился фотографией потребительской версии одного из готовящихся чипов.

Источник опубликовал фотографии процессора Intel Core i5-10400, и это первые фотографии окончательной версии процессора семейства Comet Lake-S. Прежде на просторах Сети появлялись лишь фотографии инженерных и тестовых образцов различных процессоров Intel нового поколения.

Процессор Core i5-10400, как и другие представители серии Core i5 в семействе Comet Lake-S, обладает шестью ядрами и двенадцатью потоками. Его базовая тактовая частота составит 2,9 ГГц, а максимальная турбочастота для одного ядра будет достигать 4,3 ГГц. Все ядра смогут автоматически разгоняться до 4,0 ГГц. Уровень TDP составит 65 Вт. Получается, что по сравнению с предшественником в лице Core i5-9400, у новинки увеличилась турбочастота, а также был активирован Hyper-Threading.

Что касается сроков выхода новых процессоров, то похоже, они ещё окончательно не определены даже самой Intel , потому как опубликованный слайд из презентации компании содержит лишь примерные сроки окончания запрета на публикацию обзоров новинок. Производитель выделил окно более чем в два месяца, которое начинается 13 апреля и заканчивается 26 июня. То есть когда-то в этот промежуток времени выйдут обзоры новинок, а соответственно и сами чипы поступят в продажу.



