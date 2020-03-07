Коронавирус не испугал AMD, прогноз по выручке остался прежним

Многие эксперты ждали мероприятия AMD для инвесторов, чтобы услышать скорректированный с учётом актуальных данных о распространении коронавируса прогноз по выручке. Как выяснилось, компания даже не стала пересматривать прогноз на первый квартал, не говоря уже о годовом.

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Пока многие конкуренты строят мрачные прогнозы в связи с возможным влиянием вспышки коронавируса на собственный бизнес, AMD даже в тексте официального пресс-релиза излучает завидное спокойствие. По мнению руководства компании, в первом квартале выручка может ограничиться $1,75 млрд, а это нижняя граница прогноза, который был озвучен в конце января на квартальном мероприятии. Если говорить о прогнозе по выручке на год, то его AMD пересматривать не стала.

Напомним, что компания рассчитывает по итогам текущего года увеличить выручку на 28–30 %, поднять норму прибыли до 45 %, а соотношение операционных расходов и выручки сохранить на уровне 28 %. Цели весьма амбициозные, если учитывать неопределённость ситуации в мировой экономике. Сторонние эксперты ранее отмечали, что выручка AMD в прошлом году на 25 % зависела от китайского рынка, а её затраты на 30 % определялись поставщиками, расположенными в непосредственной близости от КНР . Предполагалось, что из-за вспышки коронавируса выручка AMD сократится более чем на 10 %, но теперь мы наблюдаем отсутствие у руководства компании какой-либо обеспокоенности на этот счёт. По сути, AMD только выражает озабоченность здоровьем и безопасностью сотрудников, партнёров и клиентов, желая скорейшей стабилизации ситуации во всём мире.



