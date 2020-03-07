AMD Navi 2X: эталонных видеокарт с тангенциальным вентилятором не будет

В презентации Лизы Су (Lisa Su) был обнаружен слайд с эскизом системы охлаждения новой видеокарты с двумя вентиляторами. Представители компании пояснили, что эталонных видеокарт с единственным вентилятором тангенциального типа в новом поколении не будет.

Источник изображения: AMD

Ещё на этапе подготовки к выходу на рынок видеокарт семейства Radeon RX 5000 профильное подразделение AMD прислушалось к критике общественности, которая была не очень довольна характеристиками систем охлаждения с вентилятором тангенциального типа, выбрасывающих нагретый воздух за пределы системного блока. AMD объясняла существование эталонных видеокарт с системой охлаждения такого типа тем, что она оправдывает своё применение в сегменте готовых компьютеров, где важно обеспечить гарантированное эффективное охлаждение в неблагоприятных условиях эксплуатации. Энтузиастам партнёры AMD предлагали видеокарты с двумя или тремя вентиляторами, которые обеспечивали более комфортный уровень шума.

На страницах Reddit отвечающий за маркетинг графических решений AMD Скотт Херкельман (Scott Herkelman) не стал уточнять, выйдет ли первое графическое решение поколения Navi 2X именно в четвёртом квартале, но отметил, что эталонных игровых видеокарт с вентиляторами тангенциального типа в новом поколении не будет. Это не означает, однако, что партнёры AMD не смогут создавать подобные видеокарты самостоятельно. Скотт также добавил, что графические процессоры AMD в 2020 году продолжат снабжаться как памятью типа HBM2, так и памятью типа GDDR6. Из этого контекста, впрочем, нельзя понять, идёт ли речь о продуктах существующего поколения, либо о будущих новинках тоже. Первые носители архитектуры RDNA 2 в сегменте дискретной графики появятся в конце этого года.



