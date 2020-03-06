Intel NUC 11 на процессорах Tiger Lake выйдут не раньше второй половины 2020 года

В минувшем январе мы писали о том, что компания Intel готовит новые компактные настольные компьютеры NUC 11 на процессорах Tiger Lake. И теперь, благодаря ресурсу FanlessTech стало известно, когда именно стоит ждать появления этих систем, а также и самих процессоров нового поколения.

Источник раздобыл и опубликовал фрагмент так называемой «дорожной карты» компании Intel , посвящённой компактным системам NUC. Согласно представленному документу, новые компактные настольные компьютеры NUC 11 на процессорах Tiger Lake-U станут доступны в течение второй половины текущего 2020 года. Однако надо осознавать, что в планы Intel , как и многих других технологических компаний, может вмешаться коронавирус, поэтому выход процессоров нового поколения может задержаться.

На данный момент мы с уверенностью можем сказать лишь, что компьютеры NUC 11 на процессорах Tiger Lake-U выйдут не раньше третьего квартала. Примерно в одно время с новыми мини-ПК, а возможно и несколько раньше, начнут появляться и ноутбуки на процессорах Tiger Lake-U. Всё это значит, что до анонса мобильных чипов Core 11-го поколения осталось не так уж много времени.

Возвращаясь к самим мини-ПК следующего поколения, отметим, что в планы Intel входит выпуск двух семейств компьютеров NUC 11 с кодовыми названиями Panther Canyon и Phantom Canyon. Системы Panther Canyon являются классическими NUC квадратной формы (на первом изображении) и будут построены на процессорах Core i3, Core i5 и Core i7 поколения Tiger Lake-U со встроенной графикой 11-го поколения.

В свою очередь в семействе Panther Canyon будут представлены более крупные и более производительные модели NUC 11 Extreme. Здесь тоже будут использоваться чипы Tiger Lake-U серий Core i5 и Core i7, но при этом их дополнит дискретная графика «от стороннего производителя». Эти компактные компьютеры будут позиционироваться в качестве игровых мини-ПК.



