Intel NUC 11 на процессорах Tiger Lake выйдут не раньше второй половины 2020 года

Intel NUC 11 на процессорах Tiger Lake выйдут не раньше второй половины 2020 года

В минувшем январе мы писали о том, что компания Intel готовит новые компактные настольные компьютеры NUC 11 на процессорах Tiger Lake. И теперь, благодаря ресурсу FanlessTech стало известно, когда именно стоит ждать появления этих систем, а также и самих процессоров нового поколения.

Источник раздобыл и опубликовал фрагмент так называемой «дорожной карты» компании Intel, посвящённой компактным системам NUC. Согласно представленному документу, новые компактные настольные компьютеры NUC 11 на процессорах Tiger Lake-U станут доступны в течение второй половины текущего 2020 года. Однако надо осознавать, что в планы Intel, как и многих других технологических компаний, может вмешаться коронавирус, поэтому выход процессоров нового поколения может задержаться.

Intel NUC 11 на процессорах Tiger Lake выйдут не раньше второй половины 2020 года

На данный момент мы с уверенностью можем сказать лишь, что компьютеры NUC 11 на процессорах Tiger Lake-U выйдут не раньше третьего квартала. Примерно в одно время с новыми мини-ПК, а возможно и несколько раньше, начнут появляться и ноутбуки на процессорах Tiger Lake-U. Всё это значит, что до анонса мобильных чипов Core 11-го поколения осталось не так уж много времени.

Возвращаясь к самим мини-ПК следующего поколения, отметим, что в планы Intel входит выпуск двух семейств компьютеров NUC 11 с кодовыми названиями Panther Canyon и Phantom Canyon. Системы Panther Canyon являются классическими NUC квадратной формы (на первом изображении) и будут построены на процессорах Core i3, Core i5 и Core i7 поколения Tiger Lake-U со встроенной графикой 11-го поколения.

Intel NUC 11 на процессорах Tiger Lake выйдут не раньше второй половины 2020 года

В свою очередь в семействе Panther Canyon будут представлены более крупные и более производительные модели NUC 11 Extreme. Здесь тоже будут использоваться чипы Tiger Lake-U серий Core i5 и Core i7, но при этом их дополнит дискретная графика «от стороннего производителя». Эти компактные компьютеры будут позиционироваться в качестве игровых мини-ПК.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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