Western Digital представила твердотельные накопители WD Gold для предприятий
Western Digital анонсировала новое семейство корпоративных твердотельных накопителей. Торговая марка WD Gold ранее использовалась для жёстких дисков повышенного класса надёжности, а теперь получила вариацию SSD. Цветовая маркировка дисков WD теперь включает в себя как твердотельные накопители, так и жёсткие диски практически во всех сегментах: Blue и Green (синие и зелёные) — для массового потребителя, Black (чёрные) — для потребителей высокого класса, Red (красные) для систем NAS и, наконец, Gold (золотые) для малых и средних предприятий. Пока отсутствуют SSD в семействе WD Purple (пурпурные) для задач видеонаблюдения (хотя есть карта памяти WD Purple формата microSD).
WD Gold SSD технологически не является чем-то новым; это в основном ребрендинг части продуктов Ultrastar DC SN640. Отличия WD Gold лежат в целевом рынке: как и другие «цветные» продукты WD, твердотельные накопители WD Gold предназначены для канальных и розничных продаж, а не для крупномасштабных прямых поставок по модели B2B, используемой для накопителей Ultrastar Western Digital, нацеленных на ЦОД.
Семейство SN640 имеет два уровня выносливости: 0,8 и 2 DWPD (допустимое количество перезаписей всего объёма накопителя в день на весь срок гарантии). А вот семейство WD Gold включает только накопители с показателем 0,8 DWPD и только в формате U.2: всего четыре варианта ёмкости от 960 Гбайт до 7,68 Тбайт. Эти накопители используют новейшую 96-слойную 3D TLC NAND флеш-память Western Digital / Kioxia и один из собственных контроллеров NVMe.
|
Western Digital WD Gold SSD
|
Ёмкость
|
960 Гбайт
|
1,92 Тбайт
|
3,84 Тбайт
|
7,68 Тбайт
|
Формат
|
2,5" U.2 7 мм
|
Интерфейс
|
PCIe 3.0 x4, NVMe 1.3
|
Контроллер
|
Собственный, от WD
|
NAND
|
96-слойная BICS4 3D TLC NAND
|
Sequential Read
|
3000 Мбайт/с
|
3100 Мбайт/с
|
3100 Мбайт/с
|
3100 Мбайт/с
|
Sequential Write
|
1100 Мбайт/с
|
2000 Мбайт/с
|
1800 Мбайт/с
|
1800 Мбайт/с
|
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|
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70/30 Ч/З, смешанные IOPS
|
111k
|
194k
|
174k
|
187k
|
Энергопотребление
|
Активное
|
Конфигурируемое — 10, 11 или 12 Вт
|
В простое
|
4,6 Вт
|
4,62 Вт
|
4,94 Вт
|
4,95 Вт
|
Encryption
|
AES-256
|
Защита от потери энергии
|
Есть
|
Гарантированный объём записи
|
1,4 Пбайт
|
2,8 Пбайт
|
5,61 Пбайт
|
11,21 Пбайт
|
Гарантия
|
5 лет
Технические характеристики твердотельных накопителей WD Gold идентичны соответствующим моделям Ultrastar DC SN640. Производительность в значительной степени ограничена интерфейсом PCIe 3.0, а также энергетическими и тепловыми лимитами формата 2,5"/7 мм U.2: эти накопители во время простоя потребляют чуть менее 5 Вт, а в активном режиме — до 12 Вт. В высокоплотных окружениях, где нежелательно лишнее тепловыделение, энергопотребление может быть ограничено до 10 Вт.
Поставки WD Gold SSD планируется начать в начале второго квартала. Цены пока не называются.