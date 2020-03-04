Western Digital представила твердотельные накопители WD Gold для предприятий

Western Digital анонсировала новое семейство корпоративных твердотельных накопителей. Торговая марка WD Gold ранее использовалась для жёстких дисков повышенного класса надёжности, а теперь получила вариацию SSD. Цветовая маркировка дисков WD теперь включает в себя как твердотельные накопители, так и жёсткие диски практически во всех сегментах: Blue и Green (синие и зелёные) — для массового потребителя, Black (чёрные) — для потребителей высокого класса, Red (красные) для систем NAS и, наконец, Gold (золотые) для малых и средних предприятий. Пока отсутствуют SSD в семействе WD Purple (пурпурные) для задач видеонаблюдения (хотя есть карта памяти WD Purple формата microSD).

WD Gold SSD технологически не является чем-то новым; это в основном ребрендинг части продуктов Ultrastar DC SN640. Отличия WD Gold лежат в целевом рынке: как и другие «цветные» продукты WD, твердотельные накопители WD Gold предназначены для канальных и розничных продаж, а не для крупномасштабных прямых поставок по модели B2B, используемой для накопителей Ultrastar Western Digital, нацеленных на ЦОД.

Семейство SN640 имеет два уровня выносливости: 0,8 и 2 DWPD (допустимое количество перезаписей всего объёма накопителя в день на весь срок гарантии). А вот семейство WD Gold включает только накопители с показателем 0,8 DWPD и только в формате U.2: всего четыре варианта ёмкости от 960 Гбайт до 7,68 Тбайт. Эти накопители используют новейшую 96-слойную 3D TLC NAND флеш-память Western Digital / Kioxia и один из собственных контроллеров NVMe.

Western Digital WD Gold SSD Ёмкость 960 Гбайт 1,92 Тбайт 3,84 Тбайт 7,68 Тбайт Формат 2,5" U.2 7 мм Интерфейс PCIe 3.0 x4, NVMe 1.3 Контроллер Собственный, от WD NAND 96-слойная BICS4 3D TLC NAND Sequential Read 3000 Мбайт/с 3100 Мбайт/с 3100 Мбайт/с 3100 Мбайт/с Sequential Write 1100 Мбайт/с 2000 Мбайт/с 1800 Мбайт/с 1800 Мбайт/с Случайное чтение (4 КБайт) IOPS 413k 472k 469k 467k Случайная запись (4 КБайт) IOPS 44k 63k 63k 65k 70/30 Ч/З, смешанные IOPS 111k 194k 174k 187k Энергопотребление Активное Конфигурируемое — 10, 11 или 12 Вт В простое 4,6 Вт 4,62 Вт 4,94 Вт 4,95 Вт Encryption AES-256 Защита от потери энергии Есть Гарантированный объём записи 1,4 Пбайт

0,8 DWPD 2,8 Пбайт

0,8 DWPD 5,61 Пбайт

0,8 DWPD 11,21 Пбайт

0,8 DWPD Гарантия 5 лет

Технические характеристики твердотельных накопителей WD Gold идентичны соответствующим моделям Ultrastar DC SN640. Производительность в значительной степени ограничена интерфейсом PCIe 3.0, а также энергетическими и тепловыми лимитами формата 2,5"/7 мм U.2: эти накопители во время простоя потребляют чуть менее 5 Вт, а в активном режиме — до 12 Вт. В высокоплотных окружениях, где нежелательно лишнее тепловыделение, энергопотребление может быть ограничено до 10 Вт.

Поставки WD Gold SSD планируется начать в начале второго квартала. Цены пока не называются.



