Western Digital представила твердотельные накопители WD Gold для предприятий

Western Digital представила твердотельные накопители WD Gold для предприятий

Western Digital анонсировала новое семейство корпоративных твердотельных накопителей. Торговая марка WD Gold ранее использовалась для жёстких дисков повышенного класса надёжности, а теперь получила вариацию SSD. Цветовая маркировка дисков WD теперь включает в себя как твердотельные накопители, так и жёсткие диски практически во всех сегментах: Blue и Green (синие и зелёные) — для массового потребителя, Black (чёрные) — для потребителей высокого класса, Red (красные) для систем NAS и, наконец, Gold (золотые) для малых и средних предприятий. Пока отсутствуют SSD в семействе WD Purple (пурпурные) для задач видеонаблюдения (хотя есть карта памяти WD Purple формата microSD).

WD Gold SSD технологически не является чем-то новым; это в основном ребрендинг части продуктов Ultrastar DC SN640. Отличия WD Gold лежат в целевом рынке: как и другие «цветные» продукты WD, твердотельные накопители WD Gold предназначены для канальных и розничных продаж, а не для крупномасштабных прямых поставок по модели B2B, используемой для накопителей Ultrastar Western Digital, нацеленных на ЦОД.

Семейство SN640 имеет два уровня выносливости: 0,8 и 2 DWPD (допустимое количество перезаписей всего объёма накопителя в день на весь срок гарантии). А вот семейство WD Gold включает только накопители с показателем 0,8 DWPD и только в формате U.2: всего четыре варианта ёмкости от 960 Гбайт до 7,68 Тбайт. Эти накопители используют новейшую 96-слойную 3D TLC NAND флеш-память Western Digital / Kioxia и один из собственных контроллеров NVMe.

Western Digital WD Gold SSD

Ёмкость

960 Гбайт

1,92 Тбайт

3,84 Тбайт

7,68 Тбайт

Формат

2,5" U.2 7 мм

Интерфейс

PCIe 3.0 x4, NVMe 1.3

Контроллер

Собственный, от WD

NAND

96-слойная BICS4 3D TLC NAND

Sequential Read

3000 Мбайт/с

3100 Мбайт/с

3100 Мбайт/с

3100 Мбайт/с

Sequential Write

1100 Мбайт/с

2000 Мбайт/с

1800 Мбайт/с

1800 Мбайт/с

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70/30 Ч/З, смешанные IOPS

111k

194k

174k

187k

Энергопотребление

Активное

Конфигурируемое — 10, 11 или 12 Вт

В простое

4,6 Вт

4,62 Вт

4,94 Вт

4,95 Вт

Encryption

AES-256

Защита от потери энергии

Есть

Гарантированный объём записи

1,4 Пбайт
0,8 DWPD

2,8 Пбайт
0,8 DWPD

5,61 Пбайт
0,8 DWPD

11,21 Пбайт
0,8 DWPD

Гарантия

5 лет

Технические характеристики твердотельных накопителей WD Gold идентичны соответствующим моделям Ultrastar DC SN640. Производительность в значительной степени ограничена интерфейсом PCIe 3.0, а также энергетическими и тепловыми лимитами формата 2,5"/7 мм U.2: эти накопители во время простоя потребляют чуть менее 5 Вт, а в активном режиме — до 12 Вт. В высокоплотных окружениях, где нежелательно лишнее тепловыделение, энергопотребление может быть ограничено до 10 Вт.

Поставки WD Gold SSD планируется начать в начале второго квартала. Цены пока не называются.

Western Digital представила твердотельные накопители WD Gold для предприятий


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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