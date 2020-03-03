NVIDIA превратила GTC 2020 в онлайн-конференцию из-за опасности коронавируса

Похоже, в этом году довольно много крупных мероприятий пострадает из-за вспышки коронавируса. В конце февраля уже не состоялась барселонская выставка MWC 2020, а теперь и компания NVIDIA решила провести конференцию GTC (GPU Technology Conference) в формате онлайн-мероприятия.

Интересно, что ещё в конце прошлой недели компания NVIDIA выпустила заявление, что она проведёт конференцию несмотря ни на что. И формально, компания не отказывается от своих слов: конференция ведь состоится, но вот принять в ней участие можно будет лишь виртуально, а не реально. Те люди, которые купили билеты для участия в конференции, получат полный возврат средств.

Спикерам же, которые должны были выступать в рамках конференции GTC 2020, компания NVIDIA предлагает опубликовать свои выступления через её сайт. Для разработчиков будет организована возможность общения по Сети с инженерами и исследователями компании для обсуждения каких-то проблем и проведения консультаций.

И конечно, NVIDIA проведёт онлайн-трансляцию выступления своего генерального директора Дженсена Хуанга (Jen-Hsun Huang), которое должно было открыть конференцию. Ожидается, что в рамках данного выступления глава NVIDIA представит новые мобильные видеокарты GeForce RTX Super, а также расскажет о будущей графической архитектуре, которая придёт на смену Turing. Правда, это не более чем слухи, и подтвердятся ли они, мы узнаем 23 марта. Хотя есть вероятность, что дата будет изменена.



