Видеокарты Radeon RX 5600 XT с обновлённым vBIOS до магазинов пока не доехали

В январе компания AMD представила видеокарты Radeon RX 5600 XT, рассчитывая на их способность поступить в магазины до начала в Китае праздничных каникул. Вспышка коронавируса не только увеличила каникулы, но и не позволила отгрузить партии Radeon RX 5600 XT с увеличенным уровнем быстродействия.

Видеокарты Radeon RX 5600 XT с обновлённым vBIOS до магазинов пока не доехали

Источник изображения: ComputerBase.de

Выпуск новой версии vBIOS для Radeon RX 5600 XT был ответной мерой AMD на снижение цен на видеокарты серии GeForce RTX 2060, а потому первая партия товарных видеокарт попала в каналы поставок со старой версией микрокода, которая слегка ограничивала быстродействие. Первые тесты показали, что возросшие частоты и повышенный предел TDP обеспечили прирост производительности Radeon RX 5600 XT на десять процентов и более.

Представители сайта ComputerBase в конце февраля провели опрос производителей видеокарт, сотрудничающих с AMD, и те признались, что в немецкой рознице экземпляры Radeon RX 5600 XT с обновлённым vBIOS и более высоким быстродействием до сих пор не появились. Покупатели вынуждены обновлять микрокод самостоятельно, чтобы добиться обещанного уровня производительности. Ясно, что в ситуацию вмешался коронавирус: поставки обновлённых видеокарт из Китая пока ещё не налажены в должных объёмах, а в продаже присутствуют те версии Radeon RX 5600 XT, которые были отгружены до конца января. Подобная обстановка должна быть характерна не только для европейской розницы.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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