Глава AMD представит микроархитектуру Zen 3 на выставке CES 2020

Глава AMD представит микроархитектуру Zen 3 на выставке CES 2020

Известная тайваньская газета сообщила, что AMD официально представит свою микроархитектуру Zen 3 следующего поколения на Международной выставке потребительской электроники CES 2020, которая начнётся на днях в Лас-Вегасе.

Исполнительный директор AMD госпожа Лиза Су (Lisa Su) выступит с речью, в которой расскажет о трёх ключевых продуктах клиентского сегмента в новом семействе процессоров Ryzen 4-го поколения и семействе процессоров семейства EPYC 3-го поколения компании, основанном на упаковке MCM Milan, которая сменила Rome. AMD также разрабатывает HEDT-версии Milan для семейства Ryzen Threadripper 4-го поколения под кодовым названием Genesis Peak.

Бо?льшая часть клиентского сегмента будет представлена двумя ключевыми разработками: Vermeer и Renoir. Процессор Vermeer — это клиентский настольный чип MCM, который следует за Matisse и будет включать в себя чиплеты на базе архитектуры Zen 3. С другой стороны, Renoir, как ожидается, будет монолитным APU, который объединит ядра ЦП «Zen 2» со встроенной графикой на базе архитектуры Vega, с обновлёнными системами вывода изображения и мультимедийными блоками от Navi.

Глава AMD представит микроархитектуру Zen 3 на выставке CES 2020

Ключевой особенностью готовящихся решений с кодовыми именами Milane, Genesis Peak и Vermeer выступают чиплеты Zen 3, которые AMD будет печатать на мощностях TSMC с соблюдением новейшего 7-нм технологического процесса и литографии в крайнем ультрафиолетовом диапазоне. AMD заявила, что Zen 3 будет иметь заметно увеличенный по сравнению с Zen 2 показатель выполняемых за такт инструкций благодаря обновлённой микроархитектуре. За счёт некоторого прогресса в области полупроводниковых норм могут подрасти и рабочие частоты.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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