AMD готовит 48-ядерный Ryzen Threadripper 3980X для тех, кому 32 ядра мало, а 64 много

AMD готовит 48-ядерный Ryzen Threadripper 3980X для тех, кому 32 ядра мало, а 64 много

Компания AMD, похоже, готовит не один, а два новых высокопроизводительных процессора Ryzen Threadripper 3000-й серии. Помимо уже анонсированного флагманского 64-ядерного процессора, компания AMD уже на следующей неделе может представить ещё и 48-ядерную модель. Во всяком случае, подобный чип уже упоминается в коде утилиты CPU-Z 1.91.

Речь идёт о процессоре Ryzen Threadripper 3980X, обладающем 48 ядрами и 96 потоками. Новинка может отлично вписаться между уже вышедшим 32-ядерным Ryzen Threadripper 3970X и анонсированным 64-ядерным Ryzen Threadripper 3990X, выход которого должен состояться уже на следующей неделе. Конечно, упоминание в коде CPU-Z вовсе не означает, что процессор наверняка выйдет, однако весьма вероятно, что AMD выпустит его уже совсем скором вместе с 64-ядерным флагманом.

Нетрудно догадаться, что в отличие от актуальных Ryzen Threadripper 3000-й серии с четырьмя кристаллами с процессорными ядрами, будущие Ryzen Threadripper 3980X и 3990X будут включать по восемь 7-нм кристаллов с ядрами Zen 2. В случае 48-ядерного Ryzen Threadripper 3980X на каждом кристалле активными будут шесть ядер из восьми. При этом кеш-память третьего уровня будет доступна в полном объёме в 256 Мбайт. Уровень TDP скорее всего составит 280 Вт, чтобы обеспечить максимальные частоты, которые, к слову, пока что для старших Ryzen Threadripper 3000 остаются загадкой.

AMD готовит 48-ядерный Ryzen Threadripper 3980X для тех, кому 32 ядра мало, а 64 много

С учётом того, что Ryzen Threadripper 3970X стоит $1999, цена Ryzen Threadripper 3980X может составить примерно $2499–2999. Тут же можем предположить, что цена флагманского Ryzen Threadripper 3990X и вовсе может достигнуть $3499–3999.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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