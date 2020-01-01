Слухи: «большой» Navi 21 для флагманского Radeon будет в два раза больше и быстрее Navi 10

Слухи: «большой» Navi 21 для флагманского Radeon будет в два раза больше и быстрее Navi 10

Компания AMD в наступающем 2020 году представит новые видеокарты на графических процессорах Navi. По слухам, среди них будут и флагманские модели, в основе которых будет лежать «большой» графический процессор Navi 21 на архитектуре RDNA 2. И сейчас в Сети появились новые подробности о характеристиках данного GPU, конечно же неофициальные, но от этого не менее интересные.

Сообщается, что первые образцы высокопроизводительного графического процессора Navi 21 уже были произведены и, по всей видимости, уже тестируются в лабораториях AMD. Сообщается, что площадь кристалла нового GPU составляет 505 мм2, что практически в два раза больше по сравнению с Navi 10 (видеокарты Radeon RX 5700-й серии), площадь которого достигает 251 мм2. Это также значительно больше площади 7-нм чипа Vega 20, равной 331 мм2.

Слухи: «большой» Navi 21 для флагманского Radeon будет в два раза больше и быстрее Navi 10

Уже по размерам кристалла можно заключить, что он вполне может стать самым производительным графическим процессором из когда-либо созданных компанией AMD. Заметим, что чип Vega 20 включает 13,2 млрд транзисторов, поэтому от Navi 21 можно ожидать наличия 15–16 млрд транзисторов, а возможно и больше за счёт улучшенного 7-нм техпроцесса. Таким образом, Navi 21 имеет все шансы стать графическим процессором с самым большим количеством транзисторов на рынке. Кстати, также большие размеры могут быть обусловлены необходимостью размещения специальных блоков для аппаратного ускорения трассировки лучей.

Слухи: «большой» Navi 21 для флагманского Radeon будет в два раза больше и быстрее Navi 10

Что касается производительности, то здесь сообщается о как минимум двукратном превосходстве над Navi 10. Как известно, Radeon RX 5700 XT — лучшее исполнение Navi 10 — почти что догоняет GeForce RTX 2070 Super, соответственно, видеокарта на базе Navi 21 сможет не только обогнать GeForce RTX 2080 Super, но и вполне уверенно противостоять GeForce RTX 2080 Ti. Возможно, именно поэтому NVIDIA готовит Super-версию «тишки», если слухи не врут, конечно.

На данный момент нет информации о тактовых частотах графического процессора Navi 21, равно как и о его энергопотреблении. Бесспорно, графический процессор такого размера, несмотря на эффективный 7-нм техпроцесс и повышение энергоэффективности архитектуры RDNA 2, будет потреблять весьма много энергии. По меньшей мере можно говорить о 275–300 Вт. Напомним, энергопотребление Radeon RX 5700 XT составляет 225 Вт.

Слухи: «большой» Navi 21 для флагманского Radeon будет в два раза больше и быстрее Navi 10

В потребительских видеокартах графический процессор Navi 21 будет сопровождать видеопамять GDDR6. Сообщается, что подсистема памяти здесь будет более скоростная, нежели у актуальных видеокарт на основе Navi. Возможно, она будет полагаться на более широкую 384- или даже 512-битную шину. Объём видеопамяти достигнет 12 или 16 Гбайт. А в профессиональных решениях может появиться и вовсе 24 или 32 Гбайт GDDR6.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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