Видео: автоматическое мусорное ведро Townew умеет менять пакеты и многое другое

Компания Townew представила весьма любопытное одноимённое автоматизированное мусорное ведро. Оно оснащено особым сменным заправочным кольцом, которое содержит достаточное количество перерабатываемой плёнки для создания 25 мешков для мусора. А бесконтактный дизайн позволяет открывать крышку взмахом руки и автоматически закрывать её.

При заполнении ёмкости нажатие кнопки на передней части уплотняет пакет и создаёт вверху узел для удобства утилизации, а затем закрывается, чтобы разместить новый пустой пакет на место старого. Если крышка не закроется из-за переполнения, мусорное ведро автоматически поднимется верх и создаст пакет нужного размера. Это процесс показан на видео:

Мусорный бак оснащён инфракрасными датчиками, которые обнаруживают движение в диапазоне 35 сантиметров. Пакеты извлекаются из заправочного кольца, разрезаются и герметизируются с использованием термопластичной технологии. Аккумулятор ёмкостью 2000 мА·ч обещает автономную работу в течение месяца после 10-часовой зарядки.

Townew может вместить только около 15,5 литров мусора, что не так уж много. А заправочные кольца не являются вполне дружественными к экологии: более удачная конструкция должна была бы предусматривать замену только катушки с плёнкой, а не всего кольца из жёсткого пластика. Впрочем, кольца доступны в 100 % перерабатываемом и биоразлагаемом вариантах.

Townew начал свою жизнь в Китае в 2018 году на платформе Xiaomi и JD, а теперь, после успешной кампании Indiegogo, выходит на рынок США и Европы через Knectek Labs. Мусорное ведро можно купить в белом или бирюзовом цвете за $99,95 долл. Заправочные кольца, рассчитанные примерно на 30 дней, стоят $17,95 (комплект из трёх колец, подлежащих вторичной переработке), $26,95 (комплект из трёх биоразлагаемых колец), $29,95 (6 перерабатываемых колец) и $44,95 (6 биоразлагаемых колец).



