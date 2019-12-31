Bitmain и Canaan стали первыми клиентами TSMC, получившими 5-нм продукцию

Bitmain и Canaan стали первыми клиентами TSMC, получившими 5-нм продукцию

Компании Bitmain и Canaan, специализирующиеся на создании специализированных интегральных схем (ASIC) для добычи криптовалют, станут одними из первых клиентов TSMC, которые получат свои заказы, произведённые по новым 5-нм технологическим нормам.

Сообщается, что компания Bitmain уже в текущем месяце получила первые образцы 5-нм ASIC для добычи Bitcoin произведённые TSMC. В свою очередь Canaan получит свои первые 5-нм ASIC в первом квартале наступающего 2020 года. Заметим, что в случае с 7-нм «добывающими» микросхемами первой образцы получила как раз Canaan, а чуть позже уже Bitmain.

Заметим, что пока что речь идёт лишь ранних тестовых образцах, так что может пройти ещё шесть, а то и все двенадцать месяцев до того, как упомянутые ASIC будут готовы к производству. Считается, что первым массовым 5-нм продуктом, производимым TSMC, станут новые однокристальные платформы Apple для будущих iPhone и не только. Тайваньский литографический производитель явно отдаст предпочтение такому заказчику как Apple, тогда как чипы Bitmain и Canaan закрепят за собой символичное звание первых 5-нм продуктов TSMC.

Bitmain и Canaan стали первыми клиентами TSMC, получившими 5-нм продукцию

В конце отметим, что переход на 5-нм нормы должен обеспечить значительное повышение производительности, снижение энергопотребления и уменьшение площади кристалла микросхем по сравнению с актуальными 7-нм нормами. Используя литографию в глубоком ультрафиолете (EUV), компания TSMC заявляет о повышении плотности размещения элементов в 1,84 раза и заявляет, что улучшение качества выпускаемой продукции (уменьшение брака) здесь происходит быстрее, чем при переходе к любой из предыдущих норм. Отмечается, что массовое производство 5-нм продукции получится начать уже в первой половине 2020 года.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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