Продажи телевизоров Xiaomi перевалили за 10 млн единиц в Китае

Продажи телевизоров Xiaomi перевалили за 10 млн единиц в Китае

30 декабря Xiaomi подвела итоги продаж своих телевизоров за 2019 год: компания заявила, что превзошла заявленную цель, поставив на рынок более 10 миллионов единиц этих устройств. Как сообщается, по совокупному объёму продаж умных телевизоров за январь-ноябрь Xiaomi заняла первое место на китайском телевизионном рынке. Это означает, что, согласно статистике, компании удалось опередить даже известных на этом рынке производителей телевизоров вроде Skyworth, Hisense, TCL и так далее.

Первоначально китайский технологический гигант вышел на рынок умных ТВ ещё в 2013 году — теперь руководитель телевизионного отдела Xiaomi объявил, что компания достигла цели занять первое место в Китае. Кроме того, глава отдела продаж и операций Xiaomi Цзян Конг (Jiang Cong) также похвалился этим достижением в своём официальном аккаунте Weibo.

Продажи телевизоров Xiaomi перевалили за 10 млн единиц в Китае

Господин Цзян также упомянул, что показатели продаж демонстрируют уверенный рост, так что всё говорит о возможности Xiaomi снова стать первой на рынке умных телевизоров Китая. Высшее руководство в лице основателя и руководителя Xiaomi Лэя Цзюня (Lei Jun) заявило о продажах 10 млн телевизоров на китайском рынке ещё до официального объявления отчёта — 24 декабря 2019 года:

Согласно озвученной статистике, объём продаж телевизоров Xiaomi в 2019 году составил 10,198 млн единиц.

Продажи телевизоров Xiaomi перевалили за 10 млн единиц в Китае


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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