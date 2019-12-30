Характеристики AMD Radeon RX 5600 XT: 2304 ядер и 6 Гбайт GDDR6

Технические характеристики видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT были подтверждены в списке продуктов на веб-странице ASRock. Специальная карта ASRock Radeon RX 5600 XT 6 GB Challenger D 6G OC засветилась на сайте ещё до запуска (сейчас страница уже скрыта), что лишний раз доказывает: запуск следующей дискретной видеокарты AMD на базе Navi не за горами.

Перечислены полные спецификации карты. Она действительно основана на 7-нм архитектуре Navi RDNA. Удивительно, что Radeon RX 5600 XT имеет гораздо более интересные характеристики, чем ожидалось: 36 вычислительных блока и 2304 потоковых процессора соответствуют Radeon RX 5700. Конкретный чип, лежащий в основе Radeon RX 5600 XT, ещё не подтверждён: это может быть как урезанный Navi 10, так и собственный кристалл.

А вот в дизайне памяти кроются основные различия между Radeon RX 5700 и 5600 XT. В то время как первая использует 8 Гбайт памяти GDDR6 и 256-битный интерфейс, вторая получит лишь 6 Гбайт GDDR6 и 192-бит шину. Radeon RX 5700 также обеспечивает более высокую пропускную способность в 448 Гбайт/с благодаря 14-Гбит чипам DRAM, тогда как 5600 XT сможет предложить пропускную способность лишь в 288 Гбайт/с как из-за более узкой шины, так и из-за использования 12-Гбит чипов GDDR6. Любопытно, что даже более слабая Radeon RX 5500 XT поставляется с 14-гбит чипами и при 128-бит шине обеспечивает пропускную способность в 224 Гбайт/с.

Тактовые частоты ГП тоже содержат существенные отличия между RX 5700 и RX 5600 XT: экземпляр ASRock с заводским разгоном способен предложить базовую тактовую частоту в 1235 МГц, игровую в 1460 МГц и Boost до 1620 МГц. В то же время эталонный ускоритель Radeon RX 5700 отличается заметно более высокими показателями: 1465 МГц, 1625 МГц и 1725 МГц соответственно.

Разница в тактовых частотах отразилась и на TDP: у нового ускорителя он составит порядка 150 Вт (против 180 Вт у RX 5700), так что карте будет достаточно одного 8-контактного разъёма питания. Среди выходов упомянуты один HDMI 2.0b и три порта DisplayPort 1.4.



