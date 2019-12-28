Новые утечки о Comet Lake-S и подробности о 10-ядерном флагмане Core i9-10900K

Новые утечки о Comet Lake-S и подробности о 10-ядерном флагмане Core i9-10900K

Недавно мы уже писали о процессорах под кодовым названием Comet Lake-S. Теперь, благодаря новой утечке слайдов Intel, мы узнали практически все ключевые подробности семейства Intel 10-го поколения для настольных ПК. Теперь можно понять, что же готовит компания в 6-й итерации своих 14-нм процессоров и пятой версии базовой архитектуры Skylake.

Компании необходимо сделать всё, чтобы оставаться конкурентоспособной на фоне растущей популярности AMD Ryzen. Похоже, будет предложено 11 базовых чипов Core — да, в этот список не входят Xeon, Pentium и Celeron. Готовится три разблокированных SKU с энергопотреблением 125 Вт (флагман — Core i9-10900K, а также Core i7-10700K и Core i5-10600K) и восемь 65-Вт решений.

Новые утечки о Comet Lake-S и подробности о 10-ядерном флагмане Core i9-10900K

Начнём с флагмана семейства процессоров 10-го поколения для настольных ПКIntel Core i9-10900K. У Intel есть несколько хитростей, чтобы предложить ещё более высокую производительность по сравнению с Core i9-9900KS. Процессор i9-10900K имеет 10 ядер, 20 потоков, общий кеш 20 Мбайт и тепловой пакет 125 Вт. Базовая частота составляет 3,7 ГГц, а частота Turbo — 5,1 ГГц. Однако, используя технологию Intel Turbo Boost Max 3.0, чип может повышать частоту до 5,2 ГГц в одноядерном режиме и до 4,9 ГГц в многоядерном. Некоторые особенности этого решения включают:

  • Turbo-частота для всех ядер — до 4,8 ГГц;
  • в режиме Intel Turbo Boost Max 3.0 — до 5,2 ГГц;
  • в режиме Thermal Velocity Boost — до 5,3 ГГц на одно ядро и до 4,9 ГГц — на все;
  • 10 ядер и 20 потоков;
  • поддержка памяти DDR4-2933 МГц в двухканальном режиме;
  • улучшенный разгон ядра и памяти;
  • Active Core Group Tuning.
Новые утечки о Comet Lake-S и подробности о 10-ядерном флагмане Core i9-10900K

Интересно, что чип, несмотря на TDP в 125 Вт, температурно ограничен, и Intel предлагает новый алгоритм повышения частоты — Thermal Velocity Boost. Процессоры, поддерживающие этот режим, такие как Core i9-10900K, будут обладать ещё более высокой максимальной частотой. Тем не менее, как следует из названия, только чипы в связке с системами охлаждения высокого уровня смогут полностью задействовать функцию Thermal Velocity Boost.

Более простым 125-Вт чипом станет 8-ядерный 16-поточный Intel Core i7-10700K, который будет включать 16 Мбайт общей кеш-памяти. Чип будет иметь базовую частоту в 3,8 ГГц и частоту Boost в 5 ГГц (одноядерный режим), а с Turbo Boost Max 3.0 — 5,1 ГГц (одноядерный). Чип будет на 100 МГц быстрее в одноядерном режиме, но на 100 МГц медленнее — в многоядерном, чем Core i9-9900K, который продаётся в США за сумму более $500. Поскольку это Core-i7, цена наверняка упадёт до $350–400.

135-Вт Intel Core i5-10600K будет иметь 6 ядер и 12 потоков. Чип будет включать 12 Мбайт общей кеш-памяти и иметь базовую тактовую частоту 4,1 ГГц, тактовую Boost-частоту 4,8 ГГц (одноядерный режим) и 4,5 ГГц (для всех ядер). Чип будет быстрее, чем флагман 8-го поколения, Core i7-8700K, благодаря росту тактовых частот во всех режимах. При этом стоимость должна составить $220–270.

Новые утечки о Comet Lake-S и подробности о 10-ядерном флагмане Core i9-10900K

Остальная часть семейства, судя по слайдам, представлена процессорами с энергопотреблением 65 Вт, которые выйдут в вариантах Core i9, Core i7, Core i5 и Core i3. 65-ваттный Core i9-10900 с 10 ядрами и 20 потоками выглядит неплохо: в режиме Boost частоты доходят до 4,5 ГГц для всех ядер (4,6 ГГц в Thermal Velocity Boost), а в одноядерном — до 5,2 ГГц.

Также стоит отметить семейство Intel Core i3, которое состоит из трёх предложений. Флагманом выступает Core i3-10320 с 4 ядрами и 8 потоками, кеш-памятью объёмом 8 Мбайт, тактовыми частотами до 4,6 ГГц в одиночном режиме и 4,4 ГГц на всех ядрах — неплохо для бюджетного чипа, который будет продаваться дешевле $200. С полными характеристиками семейства можно ознакомиться в представленной таблице:

Новые утечки о Comet Lake-S и подробности о 10-ядерном флагмане Core i9-10900K

Сейчас уже известно, что новое семейство процессоров Intel потребует и новой контактной площадки LGA 1200. Платформа будет поддерживать до 10 ядер, до 40 линий PCIe 3.0, новые функции дисплея и мультимедиа для высококачественного контента 4K, Intel Wireless-AC (Wi-Fi/BT CNVi), Intel Wi-Fi 6 (Gig+), USB 3.2 Gen 2×1 (10 Гбит/с), улучшенный разгон ядер и памяти, Intel Rapid Storage Technology 17.X (Intel RST), программируемый 4-ядерный аудиопроцессор DSP (Open FW SDK) и современные режимы сна C10 и S0ix.

Новые утечки о Comet Lake-S и подробности о 10-ядерном флагмане Core i9-10900K


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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