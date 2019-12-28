Слайды Intel подтверждают, что TDP старших процессоров Comet Lake-S будет достигать 125 Вт

И дня не проходит без утечек и слухов касательно готовящихся настольных процессоров Intel десятого поколения. Сегодня известный сетевой источник с псевдонимом momomo_us поделился слайдами Intel , на которых представлена информация о некоторых характеристиках всех процессоров, которые войдут в семейство Comet Lake-S.

Как ранее уже неоднократно сообщалось, все процессоры Core десятого поколения будут поддерживать технологию Hyper-Threading. Чипы Core i3 предложат 4 ядра и 8 потоков, Core i5 — 6 ядер и 12 потоков, Core i7 — 8 ядер и 16 потоков и Core i9 — 10 ядер и 20 потоков. Ещё в новое семейство войдут процессоры Pentium с двумя ядрами и четырьмя потоками, и двухъядерные процессоры Celeron — единственные без технологии Hyper-Threading.

Как и прежде, настольные процессоры Core нового поколения будут поделены на три группы. Это три модели К-серии для энтузиастов с разблокированным множителем и уровнем TDP в 125 Вт, 13 массовых моделей без буквенного обозначения, с заблокированным множителем и с уровнем TDP в 65 Вт, и наконец десяток моделей Т-серии с TDP пониженным до 35 Вт, также без возможности разгона.

На слайде отмечено, что процессоры K-серии могут быть настроены для работы при пониженном уровне TDP в 95 Вт, правда при этом они будут работать с меньшими частотами. К сожалению, конкретные частоты для будущих процессоров Intel не уточняются. Тут лишь напомним, что по слухам 65-Вт 10-ядерный Core i9-10900 будет обладать турбочастотой до 5,1 ГГц, так что у старшего Core i9-10900K даже в 95-Вт режиме частота должна быть выше, не говоря уже о 125-Вт режиме.

Другой же слайд посвящён новым микросхемам системной логики Intel 400-й серии. Согласно этому слайду, их выход намечен на первый квартал наступающего 2020 года, а соответственно в этом же время появятся и новые процессоры Comet Lake-S. Собственно, всё так и ожидалось. Всего Intel готовит шесть чипсетов 400-й серии. Это потребительские Intel H410, B460, H470 и Z490, а также чипсет Intel Q470 для корпоративных систем и Intel W480 рабочих станций начального уровня. Заметим, что последний придёт на смену Intel C246, и станет первым чипсетом Intel W-серии.



