Компактная плата ASRock IMB-A1000 построена на платформе AMD

Компания ASRock анонсировала системную плату IMB-A1000, предназначенную для построения оборудования коммерческого класса.

Изделие выполнено с применением набора логики AMD B450. Форм-фактор — Mini-ITX: габариты составляют 170 ? 170 мм.

Возможно применение процессоров AMD Ryzen Raven Ridge и Ryzen 3000 Matisse с количеством вычислительных ядер до восьми. Для модулей оперативной памяти SODIMM есть два слота: в системе можно задействовать до 32 Гбайт ОЗУ.

Предусмотрен разъём PCIe x16 для дискретного графического ускорителя. Оснащение включает двухпортовый сетевой контроллер Gigabit Ethernet (Intel I210-AT).

Накопители могут быть подключены к трём портам Serial ATA 3.0. Кроме того, может использоваться твердотельный модуль в форм-факторе M.2.

На интерфейсной панели сосредоточены три разъёма DisplayPort, два гнезда для сетевых кабелей, шесть портов USB 3.1 и аудиогнёзда.

Информации о сроках начала продаж платы ASRock IMB-A1000 и её ориентировочной цене на данный момент нет.



