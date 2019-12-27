DRAMeXchange: видеокарты в 2020 году могут подорожать из-за роста цен на видеопамять

DRAMeXchange: видеокарты в 2020 году могут подорожать из-за роста цен на видеопамять

Если вы планируете купить видеокарту, то сейчас, возможно, самое время. Всё дело в том, что в следующем году цены на графические ускорители могут вырасти, считают аналитики DRAMeXchange, подразделения компании TrendForce. Связано это будет с ростом стоимости на микросхемы памяти.

Аналитики утверждают, что в первом квартале наступающего 2020 года можно ожидать «резкого роста цен» на микросхемы оперативной памяти DRAM для графических процессоров, а также подорожания оперативной памяти для серверов. Связано это с некоторыми трудностями при производстве памяти по техпроцессам 10-нм порядка. Интересно, что аналитики считают, что цены на оперативную память для ПК значительных изменений не претерпят.

«Цены на графическую DRAM могут значительно увеличиться. Видеопамять более чувствительна к изменению спроса, чем другие типы памяти, поэтому колебания цен также могут быть существенными, — говорит аналитик Арвил Ву (Arvil Wu). — Прогнозируется увеличение контрактных цен более чем на 5 % по сравнению с предыдущим кварталом, что является самым высоким ростом среди всех типов памяти».

Аналитики прогнозируют, что в 2020 году спрос на видеопамять превысит предложение. В первую очередь в 2020 году можно ожидать значительного увеличения спроса на микросхемы памяти GDDR6. Они используются во всё большем числе видеокарт AMD и NVIDIA, а также будут использоваться в игровых консолях нового поколения — Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X.

DRAMeXchange: видеокарты в 2020 году могут подорожать из-за роста цен на видеопамять

Также отмечается, что память DRAM для видеокарт имеет более высокую стоимость производства в расчёте на один чип. Поэтому производители графической DRAM могли столкнуться со снижением прибыли в последние кварталы из-за общего уменьшения цен на оперативную память. И в результате они внесли коррективы в объёмы производства на будущий квартал.

Увеличение спроса и снижение объёмов производства микросхем видеопамяти теоретически может повлиять на стоимость видеокарт. Однако бить тревогу, пожалуй, ещё рано. Конкуренция между NVIDIA и AMD продолжить усиливаться, а в следующем году в игру может вступить и Intel. Это вполне может удержать цены от стремительного роста. Но всё же, возможно, сейчас лучший момент, чтобы купить новую видеокарту, к тому же сейчас действуют различные предпраздничные скидки.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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