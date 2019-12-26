Новейший чип Intel проигрывает аналогу AMD даже с гандикапом

Новейший чип Intel проигрывает аналогу AMD даже с гандикапом

Специалисты из издания Computer Base решили проверить, что будет, если подготовить мощнейшие чипы AMD к длительной бесперебойной работе в круглосуточном режиме. Например, в сервере или графической станции с удаленным доступом — в этом случае компьютер не должен иметь склонность к перегреву или излишнему потреблению электроэнергии. Но при таком подходе процессор приходится «утихомиривать», снижаяя частоты и уменьшая подаваемое питание, что не может не сказываться на производительности. Насколько слабее окажется новый топовый Threadripper в экономичном режиме?

Новейший чип Intel проигрывает аналогу AMD даже с гандикапом

С помощью программы Ryzen Master было обнаружено, что чип 3970X имеет возможность переключаться между режимами энергопотребления 280 (по умолчанию), 180, 140 и даже 95 ватт. В первом случае его частоты колеблются между 3,77 ГГц (базовая) и 4,5 ГГц (boost), но уже при переходе на 180-ваттный «паек», максимальная частота блокируется на уровне 3,37 гигагерц. Выяснилось, что при экономии электричества процессором в 36%, производительность падает всего на десятую часть. Это по?прежнему мощнее, чем Ryzen 2990WX (предыдущий «старший» процессор данного семейства от AMD) и намного (почти вдвое) мощнее, чем Intel i9?10980XE — флагман конкурента в сегменте HEDT.

Новейший чип Intel проигрывает аналогу AMD даже с гандикапом

Справедливости ради стоит заметить, что выбранный конкурент вдвое дешевле — 3970x официально стоит около $2 000, а объявленная цена i9?10980XE составляет 979?1 000 долларов. Однако в роSSийской рознице первый можно хоть и с трудом, но приобрести за 155?160 тысяч рублей, а второй не найти, да и ожидается он в поступлении не дешевле 100 тысяч. К тому же, ситуация на рынке сложилась таким образом, что у 3970X нет фактических конкурентов: i9?10980XE «не дотягивается», а семейство Xeon W значительно дороже и предназначено для устройств еще более высокого класса. Поэтому сравнивать приходится с тем, что есть в наличии.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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