MSI выпустит ноутбуки Evoke для создателей контента

MSI выпустит ноутбуки Evoke для создателей контента

Компания MSI, по сообщениям сетевых источников, готовит к выпуску портативные компьютеры нового семейства под названием Evoke.

В ассортименте MSI уже есть продукты с маркировкой Evoke. Это, в частности, дискретные графические ускорители AMD Radeon RX 5700 Series. Теперь компания решила расширить ассортимент Evoke-устройств.

Отмечается, что готовящиеся ноутбуки будут ориентированы прежде всего на создателей контента. Опубликованный тизер говорит о том, что портативные компьютеры получат минималистский дизайн. Веб-источники также добавляют, что устройства смогут похвастаться усиленной конструкцией.

MSI выпустит ноутбуки Evoke для создателей контента

Что касается технических характеристик, то они пока не раскрываются. Оснащение может включать процессор Intel Comet Lake-H или AMD Ryzen 4000 Renoir, видеокарту NVIDIA Max-Q RTX 20-Series или AMD RX 5500M Navi, а также быстрый твердотельный накопитель NVMe.

Официальная презентация портативных компьютеров Evoke состоится 7 января в рамках выставки электроники CES 2020, которая пройдёт в Лас-Вегасе (Невада, США).


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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