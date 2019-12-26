MSI выпустит ноутбуки Evoke для создателей контента

Компания MSI, по сообщениям сетевых источников, готовит к выпуску портативные компьютеры нового семейства под названием Evoke.

В ассортименте MSI уже есть продукты с маркировкой Evoke. Это, в частности, дискретные графические ускорители AMD Radeon RX 5700 Series. Теперь компания решила расширить ассортимент Evoke-устройств.

Отмечается, что готовящиеся ноутбуки будут ориентированы прежде всего на создателей контента. Опубликованный тизер говорит о том, что портативные компьютеры получат минималистский дизайн. Веб-источники также добавляют, что устройства смогут похвастаться усиленной конструкцией.

Что касается технических характеристик, то они пока не раскрываются. Оснащение может включать процессор Intel Comet Lake-H или AMD Ryzen 4000 Renoir, видеокарту NVIDIA Max-Q RTX 20-Series или AMD RX 5500M Navi, а также быстрый твердотельный накопитель NVMe.

Официальная презентация портативных компьютеров Evoke состоится 7 января в рамках выставки электроники CES 2020, которая пройдёт в Лас-Вегасе (Невада, США).



