Процессоры Intel Comet Lake-S (LGA 1200) будут совместимы с системами охлаждения для LGA 115x

Процессоры Intel Comet Lake-S (LGA 1200) будут совместимы с системами охлаждения для LGA 115x

Будущие настольные процессоры Intel Core десятого поколения, также известные под названием Comet Lake-S, будут выполнены в корпусе под новый процессорный разъём LGA 1200. И теперь стало известно, что новый сокет сохранит совместимость с системами охлаждения для предыдущих процессоров Intel, выполненных в корпусах LGA 115x.

Согласно опубликованным техническим рисункам нового процессорного разъёма LGA 1200, он обладает теми же габаритами, что и актуальный LGA 1151, а соответственно и прежние LGA 1156, LGA 1155 и LGA 1150. Это означает, что, если производители материнских плат неожиданно не поменяют расположение монтажных отверстий, то с новыми процессорами Comet Lake-S можно будет использовать актуальные системы охлаждения, подходящие для разъёмов LGA 115x. Главное только, чтобы производительности охладителя было достаточно для новых чипов.

Процессоры Intel Comet Lake-S (LGA 1200) будут совместимы с системами охлаждения для LGA 115x

Помимо технических рисунков, была опубликована фотография тыльной части одного из процессоров Comet Lake-S, что позволяет сравнить его с актуальными чипами (на первом изображении). Это фото демонстрирует, где Intel разметила дополнительные 49 контактов: было использовано пустое пространство по бокам, а также в центральной части подложки.

Процессоры Intel Comet Lake-S (LGA 1200) будут совместимы с системами охлаждения для LGA 115x

Напомним, процессоры Intel Comet Lake-S должны дебютировать в следующем году, во главе с 10-ядерным процессором Core i9-10900K. Вместе с новинками будет представлена новая 400-я серия чипсетов, на которых и будут построены материнские платы с LGA 1200.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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