Thermalright Turbo Right 360/240: СЖО «всё в одном» с подсветкой

Thermalright Turbo Right 360/240: СЖО «всё в одном» с подсветкой

Летом уходящего года компания Thermalright анонсировала свои первые необслуживаемые системы жидкостного охлаждения (СЖО) — решения Turbo Right 360С и Turbo Right 240С. Теперь появились новые версии этих устройств.

Представленные СЖО получили названия Turbo Right 360 и Turbo Right 240. Они оснащены алюминиевым радиатором, а не медным, как оригинальные версии. Формат радиатора — 360 и 240 мм соответственно.

Thermalright Turbo Right 360/240: СЖО «всё в одном» с подсветкой

Старшая модель оборудована тремя 120-миллиметровыми вентиляторами, младшая — двумя. Скорость их вращения регулируется в диапазоне от 600 до 1800 оборотов в минуту (±10 %). Формируется поток воздуха объёмом до 130 кубических метров в час. Уровень шума варьируется от 19 до 25 дБА.

Thermalright Turbo Right 360/240: СЖО «всё в одном» с подсветкой

В состав систем охлаждения входит водоблок, совмещённый в одном корпусе с помпой. Водоблок изготовлен из меди и оборудован многоцветной RGB-подсветкой.

Thermalright Turbo Right 360/240: СЖО «всё в одном» с подсветкой

Сообщается о совместимости с процессорами Intel в исполнении LGA 775/115X/1366/2011/-3/2066, а также с чипами AMD в исполнении AM4.

О том, когда и по какой цене системы охлаждения Turbo Right 360 и Turbo Right 240 поступят в продажу, ничего не сообщается.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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