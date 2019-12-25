Чак Педдл, пионер в проектировании процессоров для ПК, умер в возрасте 82 лет

Чак Педдл, пионер в проектировании процессоров для ПК, умер в возрасте 82 лет

Чак Педдл (Chuck Peddle), один из ключевых инженеров эпохи появления домашних компьютеров, умер от рака поджелудочной железы в возрасте 82 лет. Он наиболее известен как ведущий дизайнер недорогого процессора MOS Technology 6502 (стоил всего $25 долларов в 1975 году), который нашёл своё применение в домашних компьютерах первой волны вроде Apple II и Commodore PET. Варианты того же базового дизайна нашли своё применение и в таких известных консолях, как Atari 2600 и NES. Многие сегодня испытывают ностальгию по тем дням, когда 8-разрядные решения были передовыми в массовой электронике.

Появления 6502 могло не случиться. Господин Педдл хотел спроектировать более доступный чип для Motorola, которая с трудом продавала свои дорогие чипы 6800. Но когда Motorola не ответила на это предложение (она рассматривала его как внутреннюю конкуренцию), Чак Педдл и шесть членов его команды перешли в MOS Technology.

Даже после того, как 6502 начал поставляться на рынок, оставалась опасность — Motorola несколько месяцев спустя подала в суд, пытаясь остановить продажи, и в конце концов вынудила MOS расплатиться в 1976 году. Commodore вскоре после этого приобрела MOS, сделав Чака Педдла своим главным инженером и изменив рынок с помощью запуска 495-долларового компьютера PET.

Чак Педдл, пионер в проектировании процессоров для ПК, умер в возрасте 82 лет

В 1980 году господин Педдл покинул команду MOS и работал над более скромными проектами, такими как Victor PC от Sirius Systems Technology и съёмные жесткие диски, которые были предшественниками внешних HDD и USB-накопителей. К тому времени, однако, его наследие уже было хорошо известно. Он помог демократизировать вычисления, сделав домашние компьютеры доступными. И в некоторой степени он ввёл понятие повсеместных вычислений, когда передовые технологии распространяются везде, а не только в дорогостоящих серверах. В этом смысле смартфоны и подключённые дома уходят корнями в идеи, сформулированные 45 лет назад Чаком Педдлом.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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