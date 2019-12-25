Корпус Thermaltake S300 TG вышел в белом и чёрном исполнениях

Компания Thermaltake анонсировала корпуса S300 Tempered Glass и S300 Tempered Glass Snow Edition формата Mid-Tower, выполненные соответственно в чёрном и белом цвете.

Изделия предназначены для формирования настольной системы игрового уровня. Боковая стенка изготовлена из закаленного стекла толщиной 4 мм: через него хорошо просматривается внутренняя компоновка системы, которая может включать графический ускоритель с вертикальным расположением.

Поддерживаются материнские платы типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX и ATX. Есть место для семи карт расширения, ограничение по длине видеоадаптера составляет 360 мм.

Подсистема хранения данных может быть выполнена по следующей схеме: 2 ? 3,5/2,5 дюйма, 2 ? 3,5 дюйма и 2 ? 2,5 дюйма. Таким образом, можно задействовать до шести накопителей.

Возможно применение воздушной или жидкостной системы охлаждения. В первом случае допускается монтаж до семи вентиляторов, во втором — до четырёх радиаторов (включая решения формата до 360 мм). Высота процессорного кулера может достигать 170 мм.

На верхней панели можно обнаружить гнёзда для наушников и микрофона, порт USB 3.0 и два разъёма USB 2.0. Габариты составляют 493 ? 230 ? 508 мм, вес — 11,05 кг.



