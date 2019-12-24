Впервые в ассортименте бренда: XPG готовит ноутбук, мини-компьютер и монитор

Компания ADATA Technology рассказала о новинках, которые будут представлены под брендом XPG на предстоящей выставке электроники CES 2020 в Лас-Вегасе (Невада, США).

Впервые под маркой XPG выйдут ноутбук, мини-компьютер и монитор игрового уровня. Устройства получили названия Xenia Notebook, Gaia Mini PC и Photon Monitor.

Портативный компьютер Xenia Notebook получил 15,6-дюймовый дисплей на матрице IPS с разрешением 1920 ? 1080 пикселей (формат Full HD). Основой служит процессор Intel Core i7 девятого поколения. Кроме того, говорится о наличии твердотельного накопителя SX8200 Pro M.2.

Компьютер небольшого форм-фактора Gaia Mini PC также наделён чипом Intel . Он заключён в корпус объёмом около пяти литров. Упомянуты слот PCI для сменной карты расширения и блок питания 80 PLUS Platinum мощностью 500 Вт.

Наконец, панель Photon Monitor получила дисплей IPS размером 27 дюймов по диагонали. Технология Vivid Color Eye-Safe поможет снизить нагрузку на глаза во время продолжительных игровых сессий.

Кроме того, XPG покажет на CES 2020 и другие продукты. В их число войдут компьютерный корпус Volta с поддержкой материнских плат E-ATX, модули оперативной памяти DDR4 с частотой до 4800 МГц, а также различные твердотельные накопители, включая устройства с интерфейсом PCIe Gen4 и поддержкой протокола NVMe 1.4.



