Honor MagicBook Pro Starfish Blue: ноутбук в оригинальном цвете

Бренд Honor, принадлежащий компании Huawei , анонсировал портативный компьютер MagicBook Pro Starfish Blue, выполненный на аппаратной платформе AMD.

Ноутбук оборудован 16,1-дюймовым дисплеем на матрице IPS с разрешением Full HD (1920 ? 1080 точек). Верхняя и боковые рамки имеют ширину 4,9 мм, благодаря чему экран занимает 90 % площади поверхности крышки.

Использован процессор AMD Ryzen 5 3550H с четырьмя ядрами (2,1–3,7 ГГц) и графическим ускорителем Radeon Vega 8. Объём оперативной памяти составляет 16 Гбайт, вместимость твердотельного накопителя — 512 Гбайт.

Лэптоп выполнен в эффектном синем цвете Starfish Blue. Корпус изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава. Устройство имеет толщину 16,9 мм и весит приблизительно 1,7 кг.

В арсенале компьютера — модуль NFC , дактилоскопический сканер, адаптер Bluetooth 5.0, двухдиапазонный контроллер Wi-Fi, три порта USB 3.0, интерфейс HDMI и симметричный порт USB Type-C.

За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 56 Вт·ч, которая может быть заряжена до 70 % за один час. Применяется операционная система Windows 10 Home.

В продажу MagicBook Pro Starfish Blue поступит 8 января по ориентировочной цене 690 долларов США .



