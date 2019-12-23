Диагональ новых мониторов LG UltraGear и UltraWide достигает 38 дюймов

Компания LG Electronics представила ряд мониторов семейства UltraGear для систем игрового уровня. Кроме того, анонсирована новая широкоформатная панель серии UltraWide.

В семейство UltraGear вошли модели 27GN950, 34GN850 и 38GN950 размером соответственно 27 дюймов, 34 дюйма и 38 дюймов по диагонали. Устройства выполнены на матрице IPS, время отклика которой составляет 1 мс (Gray-to-Gray).

Подробные характеристики приводятся для монитора 27GN950. Он обладает разрешением 4K/UHD — 3840 ? 2160 пикселей. Яркость составляет 450 кд/м2, частота обновления — 144 Гц с возможностью повышения до 160 Гц в режиме ОС.

Для панели заявлен 98-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Говорится о поддержке NVIDIA G-SYNC и DisplayHDR 600. Есть два интерфейса HDMI, разъём DisplayPort и концентратор USB .

Широкоформатная панель UltraWide, в свою очередь, получила обозначение 38WN95C. Она имеет размер 37,5 дюйма по диагонали и обладает разрешением QHD+ (3840 ? 1600 точек). Время отклика равно 1 мс, частота обновления — 144 Гц. Яркость составляет 450 кд/м2, охват цветового пространства DCI-P3 — 98 %.

Этот монитор может похвастаться наличием высокоскоростного порта Thunderbolt 3 (40 Гбит/с). Кроме того, имеются интерфейсы HDMI, DisplayPort и USB .

Сведений об ориентировочной цене новинок пока, к сожалению, нет.



