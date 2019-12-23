SSD-накопители Plextor M9P Plus передают данные со скоростью до 3400 Мбайт/с

Компания Plextor, по сообщениям интернет-источников, подготовила к выпуску твердотельные накопители семейства M9P Plus для настольных и портативных компьютеров.

Изделия выполнены в форм-факторе М.2. Применены 96-слойные микрочипы флеш-памяти Toshiba 3D BICS4 и контроллер Marvell 88SS1092.

Накопители используют интерфейс PCIe и протокол NVMe 1.3. В семейство вошли три модели — вместимостью 256 Гбайт и 512 Гбайт, а также 1 Тбайт.

Заявленная скорость последовательного чтения информации у всех устройств достигает 3400 Мбайт/с. Скорость последовательно записи составляет до 1700 Мбайт/с у младшей версии и до 2200 Мбайт/с у двух других.

Показатель IOPS (операций ввода/вывода в секунду) при чтении и записи достигает 300 000 у модификации ёмкостью 256 Гбайт. У вариантов на 512 Гбайт и 1 Тбайт величина IOPS составляет до 340 000 при чтении и до 320 000 при записи.

Что касается стоимости, то пока называется цена для накопителей объёмом 256 Гбайт и 512 Гбайт — приблизительно $60 и $95 соответственно.



