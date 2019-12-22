Western Digital начала ознакомительные поставки 20-Тбайт и 18-Тбайт жёстких дисков

В пятницу вечером компания Western Digital объявила, что она начала ознакомительные поставки 20-Тбайт и 18-Тбайт 3,5-дюймовых жёстких дисков дюжине OEM-производителей серверов и дисковых хранилищ данных. Это событие не стало громом среди ясного неба.

О планах начать до конца текущего года квалификационные поставки перспективных и самых ёмких жёстких дисков компания сообщила ещё в сентябре. Что же, хорошо, когда всё идёт по плану. Массовые коммерческие поставки этих новинок WDC обещает начать в первой половине 2020 года.

Следует сказать, что компания всё ещё держит в тайне спецификации накопителей Ultrastar DC HC650 SMR объёмом 20 Тбайт и Ultrastar DC HC550 CMR ёмкостью 18 Тбайт. Раскрыто только очевидное: наличие 9 магнитных пластин, упакованных в герметичный блок с гелием, а также использование технологии уплотнения записи с перекрытием дорожек в случае старшей модели (технология SMR).

В самом главном относительно новинок Western Digital продолжает мутить воду. Ранее компания обещала в этом поколении HDD задействовать технологию записи MAMR с дополнительным микроволновым излучателем в блоке головок для преодоления коэрцитивных сил в магнитном слое пластин. Позже представители компании выступили с опровержением того, что в 20-Тбайт HDD будут использоваться головки с MAMR.

Тем не менее, во вчерашнем пресс-релизе слова о реализации «энергоподдерживающей» записи встречаются едва ли не в каждом абзаце, и это преподносится как небывалое достижение. Компания как бы говорит, что это нечто грандиозное, но не то, что вы думаете или не то, о чём она говорила раньше, но что именно, она не скажет. Выглядит всё это, мягко говоря, странно.

Поскольку ёмкость в 20 и 18 Тбайт ? это действительно шаг вперёд по сравнению с набирающими в последнее время силу 14-Тбайт HDD, то переход от массовых 14-Тбайт жёстких дисков к 20- и 18-Тбайт обещает сократить число стоек СХД на величину до 22 %. Также замена парка HDD на более ёмкие позволит снизить стоимость владения СХД на величину до 11 %. В совокупности оба этих показателя обещают стимулировать переход владельцев крупных и гипермасштабируемых ЦОД на новые жёсткие диски Western Digital максимальной на сегодня в индустрии ёмкости.



