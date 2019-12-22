Монитор LG 32UN880 получил уникальную подставку

Монитор LG 32UN880 получил уникальную подставку

Компания LG Electronics покажет на выставке CES 2020 монитор UltraFine Ergo 32UN880, главной особенностью которого является уникальная многофункциональная подставка.

Панель крепится к краю стола при помощи кронштейна. Подставка обеспечивает широчайший спектр регулировок. Дисплей можно придвинуть к себе или, напротив, отодвинуть к стене. Допускается регулировка высоты, угла наклона и поворота. Плюс к этому можно изменять ориентацию экрана и даже разворачивать устройство на 180 градусов, демонстрируя изображение сидящему напротив.

Монитор LG 32UN880 получил уникальную подставку

Новинка оборудована качественной матрицей IPS с диагональю 31,5 дюйма. Разрешение составляет 3840 ? 2160 пикселей, что соответствует формату 4K/UHD.

Монитор LG 32UN880 получил уникальную подставку

Монитор обладает яркостью 350 кд/м2, частотой обновления 60 Гц и временем отклика 5 мс. Заявлена поддержка HDR10. Обеспечивается 95-процентный охват цветового пространства DCI-P3.

Монитор LG 32UN880 получил уникальную подставку

Панель получила поддержку технологии AMD Radeon FreeSync, которая помогает повысить плавность игрового процесса. Предусмотрены симметричный порт USB Type-C, два интерфейса HDMI, разъём DisplayPort и двухпортовый концентратор USB.

Монитор LG 32UN880 получил уникальную подставку

Информации об ориентировочной цене монитора UltraFine Ergo 32UN880 и сроках начала его продаж на данный момент, к сожалению, нет.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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