Монитор LG 32UN880 получил уникальную подставку

Компания LG Electronics покажет на выставке CES 2020 монитор UltraFine Ergo 32UN880, главной особенностью которого является уникальная многофункциональная подставка.

Панель крепится к краю стола при помощи кронштейна. Подставка обеспечивает широчайший спектр регулировок. Дисплей можно придвинуть к себе или, напротив, отодвинуть к стене. Допускается регулировка высоты, угла наклона и поворота. Плюс к этому можно изменять ориентацию экрана и даже разворачивать устройство на 180 градусов, демонстрируя изображение сидящему напротив.

Новинка оборудована качественной матрицей IPS с диагональю 31,5 дюйма. Разрешение составляет 3840 ? 2160 пикселей, что соответствует формату 4K/UHD.

Монитор обладает яркостью 350 кд/м2, частотой обновления 60 Гц и временем отклика 5 мс. Заявлена поддержка HDR10. Обеспечивается 95-процентный охват цветового пространства DCI-P3.

Панель получила поддержку технологии AMD Radeon FreeSync, которая помогает повысить плавность игрового процесса. Предусмотрены симметричный порт USB Type-C, два интерфейса HDMI, разъём DisplayPort и двухпортовый концентратор USB .

Информации об ориентировочной цене монитора UltraFine Ergo 32UN880 и сроках начала его продаж на данный момент, к сожалению, нет.



