Китайская BOE и американская Rohinni создали СП для выпуска mini- и micro-LED LCD

Компании BOE и Rohinni сообщили о создании совместного предприятия BOE Pixey, которое обещает стать лидером в зарождающейся индустрии полупроводниковых дисплеев micro-LED и жидкокристаллических дисплеев с многозональной светодиодной подсветкой mini-LED. Формально о создании СП было объявлено ещё в январе 2019 года, но имя BOE Pixey и новые более грандиозные планы всплыли только на днях.

Первые совместные продукты BOE Pixey будут показаны уже на выставке CES 2020. Утверждается, что на разработку интересных новинок ушло два года, а на рынок новые дисплеи и телевизоры с использованием mini- и micro-LED технологий попадут уже во второй половине 2020 года.

Технология производства дисплеев на основе тонкоплёночных микро- и мини-светодиодов разработана американцами, тогда как китайская BOE выступит производителем. Это будут широкоформатные сверхтонкие и сверхъяркие жидкокристаллические телевизионные панели с mini-LED подсветкой, панели с прямым светодиодным излучением micro-LED и светодиодные видеостены.

Технология micro-LED позволяет выпускать панели с прямым светодиодным излучением, в которых каждый пиксель представляет собой триаду из отдельных RGB-светодиодов. Это новый уровень полупроводникового производства, когда светодиоды изготавливаются настолько небольших размеров, что они неразличимы для глаза (во всяком случае, на некотором удалении от экрана). Такие «классические» светодиоды не выгорают как OLED и обещают новый уровень качества телевизионной картинки.

Технология mini-LED обещает перевернуть мир LCD-панелей. Это будет происходить за счёт того, что на основе mini-LED ? крошечных светодиодов белого или синего свечения ? можно будет создать прямую и зональную подсветку LCD с тысячами независимо управляемых зон. Чёрный в LCD станет по-настоящему чёрным, обещают стать лучше яркость и передача цветов. Ждём CES 2020. Посмотрим, чем нас удивит BOE Pixey.



